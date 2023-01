Comitas e-health líder en telemedicina diagnóstica inicia un sofisticado proyecto para la realización de ecografías y radiografías a domicilio Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 14:03 h (CET) El nuevo servicio está indicado para cualquier persona que esté interesada en realizar estas pruebas en una ubicación más cercana a su domicilio por razones de tiempo, necesidad o movilidad. Este servicio podría simplificar no solo la lista de espera de manera radical que es de meses, sino que reduciría enormemente el gasto que conlleva el traslado de pacientes a hospitales en ambulancias colectivas a los hospitales españoles Comitas e-health, empresa líder en telemedicina diagnóstica inaugura un nuevo servicio de ecografías a domicilio ampliando su servicio personalizado de diagnóstico por imagen. Las ecografías a domicilio que realiza la compañía incluyen pruebas en diferentes partes del cuerpo como articulaciones, cerebral, mama, pediátricas, musculares, abdominal, testicular, renal, entre otras.

A través de una unidad móvil medicalizada con equipos de radiólogos altamente especializados, la compañía española facilita la realización de ecografías y radiografías de manera más ágil y cómoda, ya sean de carácter urgentes o programadas. Comitas e-health utiliza equipos de última generación, datos encriptados y una gran novedad, que las pruebas pueden ser entregadas al paciente o ser enviadas a la clínica o médico que siga su historial.

"Ya no tiene que ser el paciente quien se desplaza al centro de salud, sino que Comitas e-health presta el servicio lo más cerca posible de su domicilio. Uno de nuestros objetivos de cara a este año es hacer realidad la telemedicina diagnóstica en cualquier lugar, y crear una nueva cultura sanitaria en los ciudadanos españoles, que impulsen una medicina de calidad preventiva, más fácil de ejecutar e inteligente", afirma Aquilino Antuña, CEO de Comitas e-health.

El nuevo servicio está indicado para cualquier persona. Las Unidades móviles de Diagnóstico por Imagen ofrecen comodidad, ya que el paciente no tiene que trasladarse, calidad y fiabilidad, privacidad -todos los datos están encriptados y securizados-, atención por un equipo de especialistas, intimidad y las tarifas más competitivas del mercado.

Las primeras unidades móviles de Comitas e-health, presentadas en 2021 dentro de su portfolio de telemedicina diagnóstica, supusieron un cambio de paradigma en el campo de la asistencia médica, acercando las pruebas de diagnóstico a la puerta de casa o residencias, evitando el traslado de enfermos a hospitales o centros de salud, y acercando los servicios de diagnóstico médico a la España vaciada.

Las unidades móviles han sido diseñadas específicamente para su función y disponen de la más avanzada de tecnología en diagnóstico por imagen que permite cubrir todas las necesidades radiológicas, en un espacio acogedor y funcional que incluye un vestuario para el paciente.

A través de la web, el paciente puede seleccionar día y hora un calendario online, para que la unidad móvil acuda a su domicilio. Una vez realizada la prueba, el paciente o su médico podrán descargarse en menos de 48 horas el informe radiológico junto con los resultados de la prueba radiodiagnóstico. La comunicación de los datos e imágenes es totalmente segura gracias a un sistema de encriptado de transmisión de datos de la unidad móvil al equipo de radiólogos y al paciente.

Próximamente, Comitas e-health añadirá a los servicios de Radiografía y Ecografía otros orientados a mejorar el diagnóstico a domicilio de los pacientes, evitando traslados innecesarios a hospitales y centros sanitarios.

Las ecografías se pueden solicitar a través de la página web: www.radiografiaadomicilio.comitas.es y garantizan la máxima calidad, apoyada en unidades móviles y equipos de última tecnología.

