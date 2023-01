El método que se está llevando a cabo en España para asegurar a los adolescentes el éxito en su orientación vocacional y profesional Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 13:39 h (CET) Cada año 1 de cada 3 estudiantes superiores en España abandona sus estudios. Algunos cambian de formación y otros abandonan. A partir de esto nace FUTUREO. Una consultora experta en orientación vocacional y académica para adolescentes, que tiene como objetivo acompañar integralmente a los jóvenes y a sus familias en el proceso de elegir qué estudios seguir El método FUTUREO llegó para quedarse a España en el año 2021. Cuatro expertos en materia de educación, decidieron unir sus áreas de conocimiento y trayectorias, para proponer una solución a las familias y sus hijos adolescentes en la definición de opciones de cara a su futuro profesional.

FUTUREO es un método profesional innovador, basado en valores humanos y herramientas técnicas; independiente de cualquier centro educativo, y único en el ámbito del coaching educativo. No es una plataforma automática.

Nathalie Sánchez, una de las fundadoras de FUTUREO, afirma que: "La idea surgió por preguntas de familias y jóvenes sobre la elección de su futura carrera. No sabían a quién acudir. Futureo tiene todos los conocimientos para contestar a preguntas sobre las propuestas de formación superior en España. Hay una demanda de un servicio profesional e independiente. Así se comenzó a trabajar y así nació FUTUREO".

En España, el 33% de los estudiantes no terminan sus estudios superiores. El 21% abandona y un 12% decide hacer una reconversión. Pensar mejor la orientación y elegir el centro de estudios óptimo permite reducir estas tasas así como inversiones altas -en tiempo y dinero- en carreras que finalmente no se adecúan al perfil del estudiante.

Fases del método FUTUREO

Se dividen en tres fases complementarias, que se podrían desarrollar de forma independiente, dependiendo de las necesidades de cada familia:

Fase de exploración, la familia recibe unos cuestionarios y pruebas psicotécnicas que tienen que rellenar. Un cuestionario será para la familia y otro para el estudiante. El análisis de resultados permite descubrir los diferentes ámbitos profesionales que corresponden al perfil del estudiante. Fase de profundización, el proceso de coaching de familia permitirá abrir nuevos puntos de vista para alcanzar el objetivo de tomar la decisión más adecuada sobre la orientación académica y profesional del estudiante. Fase de identificación, se elabora y entrega un informe detallado tras el análisis de un cuestionario que el estudiante habrá rellenado anteriormente. El informe detalla los centros educativos más alineados con los criterios de cada familia. Este proceso permite tener la información y las herramientas para tomar una decisión sobre el futuro académico del adolescente. Asimismo, ayuda a mejorar la comunicación familiar, disminuyendo conflictos. Además, permite ganar tiempo y energía gracias a un objetivo claro de futuro profesional para los adolescentes.

Es recomendable que todos los adolescentes que estén iniciando 4º de la ESO o Primero de Bachillerato, reciban una orientación académica del tipo que ofrece FUTUREO. Desde la empresa aseguran que "nunca es demasiado temprano para empezar".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas HollyMontt avanza en su ecosistema internacional de educación financiera Los Cabos consolida en FITUR su oferta turística para 2023 Ambiseint finaliza el ejercicio revalidando su liderazgo en el sector Las 10 claves que marcarán el mercado laboral en el Sector Consumo en 2023 La activación de las zonas de bajas emisiones afecta a más de 13 millones de vehículos en España