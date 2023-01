El innovador método de la rinoplastia con ultrasonido explicado por la Dra. Villaverde Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 13:47 h (CET) A lo largo del tiempo, la cirugía plástica se ha ido nutriendo de avances tecnológicos orientados a lograr técnicas menos invasivas y con mejores resultados. Tal es el caso de la rinoplastia con ultrasonidos; una práctica que ha llegado para quedarse, siendo cada vez más las personas que optan por someterse a este método para perfilar su nariz. En este contexto, la Dra. Villaverde explica todo lo que hay que saber sobre esta práctica y por qué es tan popular en la actualidad La rinoplastia con ultrasonidos consiste en lo siguiente

De acuerdo a la Dra. Villaverde, especialista en cirugía plástica, la rinoplastia con ultrasonidos consiste en una técnica innovadora en el campo de la cirugía estética facial que emplea un aparato denominado Piezotome y cabezales de distintos tamaños que permiten trabajar cada zona de la nariz de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Por eso, lo que favorece es la obtención de un procedimiento mucho más preciso y menos doloroso.

Empleando este método, la rinoplastia con ultrasonidos permite acceder al interior de la nariz, activándose allí para romper y limar el hueso de una forma mucho más controlada. Así, se alcanzan con mayor exactitud los resultados esperados por el paciente, dañando sólo levemente los tejidos blandos. Esto último, por su parte, conlleva a que el postoperatorio sea mucho más corto y fácil de atravesar.

Cómo funciona el Piezotome

El Piezotome, explica la Dra. Villaverde, trabaja emitiendo ultrasonidos que son capaces de hacer cortes de hueso u osteotomías de una forma atraumática. Esto quiere decir que lo hace sin lesionar a otras estructuras adyacentes al hueso como son las partes blandas, los cartílagos y la piel. Lo que se obtiene es no solo un tratamiento que se centra en el hueso produciendo menos daños, sino también un procedimiento selectivo y localizado que permite alcanzar una mayor precisión.

Al mismo tiempo, el Piezotome cuenta con distintos cabezales que se utilizan con diversas funciones como pueden ser el corte de hueso, la perforación, el raspado, el raspado intenso, entre otros. Cuenta con un sistema de irrigación que favorece que los tejidos adyacentes no se calienten durante la intervención, por lo que el paciente también obtiene una menor inflamación y menor dolor en el postoperatorio.

Los beneficios de la rinoplastia con ultrasonidos: el innovador método que transforma la cirugía plástica facial

La rinoplastia es un tipo de cirugía estética ampliamente extendido y desarrollado desde hace décadas. Esto se debe a que permite alcanzar distintos objetivos que van desde la modificación del tamaño de la nariz en relación a la cara hasta el modelado del perfil nasal, la perfilación de la punta o la corrección de las asimetrías. No obstante, la rinoplastia con ultrasonidos trae consigo nuevas ventajas a esta cirugía que hacen que cada vez más personas elijan este innovador método. Las más importantes destacadas por la Dra. Villaverde son:

Mayor precisión evitando que se puedan dar daños en huesos más frágiles o en tejidos adyacentes.

Perfeccionamiento de los cambios obtenidos, manteniendo la naturalidad del rostro.

Menor agresividad que se traduce en menos inflamación y presencia de edemas.

Postoperatorio menos doloroso y recuperación más veloz para retomar la vida cotidiana. Explica la Dra. Villaverde que, pese a los beneficios que trae consigo, la rinoplastia con ultrasonidos es una técnica que no se encuentra muy extendida en España, siendo pocos los profesionales, como ella, que la llevan a cabo. No obstante, afirma que se están obteniendo excelentes resultados, por lo que puede acabar convirtiéndose en la técnica de preferencia de cualquier persona que se someta a una intervención para modificar esta parte de su rostro.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas HollyMontt avanza en su ecosistema internacional de educación financiera Los Cabos consolida en FITUR su oferta turística para 2023 Ambiseint finaliza el ejercicio revalidando su liderazgo en el sector Las 10 claves que marcarán el mercado laboral en el Sector Consumo en 2023 La activación de las zonas de bajas emisiones afecta a más de 13 millones de vehículos en España