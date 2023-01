Antonio Velardo explica todo lo que se debe saber sobre el Meta-FI Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 13:06 h (CET) En el último tiempo, la importancia del Meta-Fi ha aumentado sustancialmente, en especial debido al crecimiento exponencial de la demanda de fichas no fungibles (NFT), tanto por parte de usuarios ya establecidos como de usuarios nuevos. En este contexto, Antonio Velardo cuenta todo lo que hay que saber acerca del Meta-Fi, el momento en que el metaverso y la ficción se encuentran La relevancia de las NFT en la actualidad, de acuerdo con Antonio Velardo

Tomando lo anterior, explica Antonio Velardo que "las NFT están incorporando a un nuevo tipo de usuario en la actualidad, en un momento en el que las Finanzas Descentralizadas (DeFI) se han quedado cortas. Esto se debe, principalmente a que las NFT poseen una naturaleza mucho más sencilla y digerible que las DeFI, que necesitan por su parte de una comprensión mayor del mundo de las finanzas. Esta última razón es la que lleva a que los usuarios más jóvenes, especialmente aquellos de la GenZ, se vean con dificultades para acceder".

Por el contrario, sostiene Antonio Velardo, "las NFT son sencillas a simple vista, aunque conllevan mucha complejidad en su formulación. Representan hoy en día el nexo que afecta a la propiedad, el diseño gráfico, los JPEFS y los juegos. Tienen un valor relativo en ETH u otras criptomonedas, que suele ir tasado por los mercados secundarios. Esta nueva fase de las Meta-Finanzas lo que ofrece es la posibilidad de desbloquear ese valor".

Dicho esto, explica Antonio Velardo que "Meta-Fi o Metaverse Finance, es el término empleado en la actualidad para los productos, servicios y protocolos que permiten la compleja interacción financiera entre los tokens no fungibles y los fungibles".

El mercado NFT con el paso del tiempo

Sostiene Velardo que "la emergencia hacia la Meta-Fi es algo que se da de forma natural y que se relaciona principalmente con un aumento de los usos y la integración de las NFT. A este proceso, le otorgan el nombre de financiarización de los NFT". El proceso ya ha comenzado, explica, y "puede verse observando que, a lo largo del último año, ha aumentado drásticamente el volumen global, pasando de negocios de millones a negocios de ya miles de millones de dólares".

Posteriormente a esto, se vislumbró una breve caída, pero los márgenes continúan siendo altos, lo que da cuenta de una demanda activa y sostenida. Entre los sectores que más ventas representan, se encuentran el de Arte y Coleccionismo y el de Game-Fi.

¿Cuáles son los beneficios de Meta-Fi?

De acuerdo a lo que explica el especialista Antonio Velardo, "con su integración con los protocolos DeFI, Meta-Fi podría reducir los requisitos financieros y de conocimientos necesarios para participar en los mercados NFT. Esto permitirá la entrada al mercado de una nueva oleada de usuarios minoristas, conducida especialmente por los más jóvenes de la GenZ. Se estima que ello no solo llevará a un aumento en las ventas, sino también a una orientación importante hacia la gamificación".

Otro de sus beneficios tiene que ver con la utilidad. Representa la exposición a una mayor cantidad de métodos de monetización que permite generar nuevos flujos potenciales de efectivo maximizando la propiedad de NFT. Esto incluye las posibilidades de apostar, arrendar y ganar intereses e, incluso, usarlos como garantía a la hora de pedir un servicio financiero.

Finalmente, cuenta Velardo que "este mecanismo representa una mayor liquidez en el mercado. Los usuarios evalúan constantemente los precios de los activos, lo que permite una forma más fácil de salir del mercado". Por todo esto, considera Antonio Velardo que "el futuro se orienta sustancialmente hacia el mundo del Meta-Fi, que continuará creciendo".

