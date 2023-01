¿Qué va a demandar el mercado a las empresas de inteligencia de medios en 2023? Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 10:24 h (CET)

“Año nuevo, ¿vida nueva?”. El viejo refrán se viene cumpliendo escrupulosamente desde hace mucho tiempo en el sector del análisis e inteligencia de medios. Toca reinventarse cada día y no perder el paso a las novedades tecnológicas y las necesidades cambiantes de los clientes. Habrá muchas nuevas herramientas este año 2023 recién comenzado, sobre todo relacionadas con aquello que supone facilitar sustancialmente el trabajo de los equipos de comunicación. El ahorro de tiempo, la optimización en la organización de la información y el análisis de medios a través de nuevos KPIs de calidad son esenciales para realizar una medición óptima de la reputación mediática de una marca.

Las principales tendencias que marcarán la evolución del mercado en 2023 según Hallon son:

1. Más tecnología, más inteligencia artificial. La inteligencia artificial tomará más protagonismo este año, ya que gracias a su implementación en los procesos se eleva el seguimiento de medios a un nivel de eficiencia superior. Por ejemplo, permitiendo una mayor precisión en la búsqueda de noticias relevantes y una efectiva eliminación de ruido innecesario. Además, a través de las redes neuronales y el machine learning, la tecnología evoluciona permitiendo a las empresas especializadas como Hallon, desarrollar herramientas más innovadoras.

2. Demasiados datos, más análisis. Con la saturación de información diaria y la lucha contra las fake news, es fundamental el uso de herramientas tecnológicas que ofrezcan un seguimiento de medios con amplia cobertura y datos de audiencia fiables. Además de identificar los KPIs del cliente, es necesario extraer la información que sea relevante y que aporte valor a la marca detectando sus fortalezas, debilidades y tendencias. La medición y evaluación correcta del impacto mediático debe ofrecer a la marca una perspectiva real de su reputación en los medios. Y, para ello, es esencial contar con un valor de comunicación que surja de la combinación de diferentes parámetros y que aporte una cifra de valor económica para cada noticia, algo clave para la medición real del desempeño y retorno de la inversión de las acciones de comunicación.

3. La inmediatez. “¿Para cuándo lo quiere? Para ayer…”. Se necesita todo lo antes posible y los consumidores no están acostumbrados a esperar. Y es aquí donde la Inteligencia Artificial juega un rol esencial que permite a los clientes obtener información al instante, con un seguimiento continuo para anticiparse a cualquier situación. Un equipo de comunicación debe tener acceso inmediato a la información. Muchas herramientas, como las apps para dispositivos móviles, permiten estar informado 24/7 con notificaciones y alertas adaptadas a las necesidades de cada empresa.

4. Mayor uso de redes sociales. No es novedad que las redes sociales son ya un escaparate esencial para empresas y marcas. Se invierte cada vez más en campañas digitales y los contenidos que cobran mayor protagonismo son los vídeos y podcasts. Por ello, es crucial conocer el impacto de la marca en redes sociales, conocer su trascendencia, su viralidad y el sentimiento que producen dentro de la comunidad

5. Agilidad en tiempos de crisis. Las marcas y empresas pueden vivir situaciones en las que su reputación pueda verse amenazada en los medios o que una determinada situación global requiera reforzar la información que se necesita. Por eso, es tan importante contar con el apoyo de una empresa especializada que aporte la información necesaria para actuar coherentemente y en los plazos correctos y también herramientas especialmente potentes y diseñadas para estas situaciones, que permitan enfocar soluciones que salvaguarden o, incluso, mejoren la reputación de las marcas.

¿Qué es Hallon? Hallon es una firma de media intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de sus clientes. Hallon es la única compañía del sector totalmente independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que la conforman. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y 200 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.



