¿Se puede llevar ortodoncia con implantes?, por Clínica Dental Agudo Rosa

martes, 17 de enero de 2023, 09:25 h (CET)

La ortodoncia es uno de los principales tratamientos en el campo odontológico y sirve para arreglar una extensa serie de problemas en la salud oral, desde maloclusiones y distorsiones en la postura de los dientes hasta defectos estéticos. Sin embargo, su aplicación puede causar dudas en personas que tienen implantes dentales.

Estos accesorios, en principio, están osteointegrados y no se pueden mover, lo que lleva a estos pacientes a preguntarse si se puede llevar ortodoncia en caso de tener implantes. Sin embargo, la ortodoncia y los implantes dentales son totalmente compatibles, como señalan los expertos de Clínica Dental Agudo Rosa.

La ortodoncia y los implantes, dos tratamientos perfectamente conciliables Los implantes dentales van fijados al hueso, característica que impide su desplazamiento en la cavidad oral. Es por ello, que sus usuarios tienen dudas en el momento de usar ortodoncia, ya que el objetivo de este tratamiento es justamente reacomodar la posición de los dientes. Sin embargo, esto no significa que ambos procedimientos sean incompatibles, sino que, por el contrario, se pueden aplicar perfectamente en simultáneo. De hecho, en algunos casos, el tratamiento del paciente requiere tanto de implantes como ortodoncia, debido a las condiciones particulares de su dentadura.

El dentista se ocupa de tomar en cuenta el factor de los implantes en el momento de planificar el tratamiento. En este proceso se analizan todos los aspectos que pueden incidir en el proceso, como piezas dentales permanentes faltantes, presencia de implantes dentales, integridad ósea del paciente, etc. De este modo, se puede aplicar este tratamiento sin ningún problema, y brindar a la dentadura el resultado y la apariencia que se busca, sin tener que preocuparse por la presencia de los implantes dentales.

Una clínica que ofrece atención integral en el cuidado de la salud oral Si bien la ortodoncia es compatible con los implantes dentales, para ello es crucial acudir a un ortodoncista de calidad, con la experiencia y capacidad suficiente para valorar todos los factores que inciden en el proceso, y resolver las inquietudes de sus pacientes.

En ese sentido, Clínica Dental Agudo Rosa representa una alternativa confiable y segura en la zona de Albacete, gracias a su equipo de profesionales altamente cualificados, cuyos conocimientos se mantienen en constante actualización.

En su área de ortodoncia, trabaja un equipo de especialistas formados en las técnicas de vanguardia en esta rama, quienes ofrecen una valoración precisa de cada caso desde la primera cita. En este diagnóstico, se analiza con precisión la incidencia de todos los factores relacionados con el tratamiento, como la presencia de implantes dentales, a fin de garantizar el éxito de su resultado final. Además, sus instalaciones ofrecen un espacio cómodo, amplio y moderno, donde los pacientes tienen a su disposición un servicio integral, que abarca todas las áreas de la salud bucodental. De este modo, no necesitan moverse de este establecimiento, para recibir todo el tratamiento odontológico que requiere su caso.



