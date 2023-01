Ca Na Marta, casa vacacional con piscina para alquiler en Ibiza Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Ibiza es quizá la Isla de Baleares más famosa y es un destino turístico conocido mundialmente. Por eso, durante 2022, una vez retiradas todas las restricciones de la pandemia recibió más turistas que nunca y batió récords en visitantes e ingresos. Unos 3.300.000 viajeros gastaron casi 3.500.000.000 millones de euros en visitar la isla.

Este auge también tiene un lado menos amable y es la disponibilidad de hospedaje. Aunque la isla tiene una infraestructura consolidada, el aumento de visitantes hace necesario optar por alternativas más tranquilas. Por este motivo, muchas personas optaron directamente por el alquiler en Ibiza, siendo esta una de las mejores opciones gracias a su gran oferta dentro del mercado nacional.

Las mejores alternativas de alquiler en Ibiza Can Corda es una empresa inmobiliaria especializada en el alquiler de viviendas vacacionales a huéspedes de todas las nacionalidades. Su clientela es principalmente europea y su enfoque son grupos tranquilos de familiares o amigos. Su portafolio está ubicado fundamentalmente en Formentera y consiste en villas de nivel medio alto.

Un ejemplo de ese portafolio es la casa Ca Na Marta, una propiedad ideal para familias o grupos de amigos. Está ubicada a solo 3,3 kilómetros de la ciudad de Ibiza y es un alojamiento tranquilo, lejos del bullicio, pero lo suficientemente cerca de toda la acción. Está solo a 2,3 kilómetros de la famosa playa de Talamanca y a unos 10 kilómetros del aeropuerto de Ibiza.

Los portavoces de Can Corda detallan que este inmueble cuenta con piscina, una barbacoa, 4 dormitorios dobles, cada uno con cama de matrimonio, 3 baños interiores completos y otro exterior adicional. La cocina está equipada, tiene sistema de música, aire acondicionado y televisor pantalla plana. Aseguran que se trata de un lugar perfecto para desconectar y descansar, con capacidad para 8 personas.

Una ubicación privilegiada Ca Na Marta tiene una ubicación privilegiada y es uno de los aspectos que más entusiasma a los agentes de Can Corda. Está en el centro de la parroquia Nuestra Señora de Jesús y desde allí los inquilinos pueden llegar a cualquier rincón de la isla.

El alquiler en Ibiza de una casa vacacional como Ca Na Marta implica varias ventajas para los viajeros. Les permite tener la intimidad que desean para compartir con sus seres queridos. La propiedad dispone de barbacoa y una cocina completamente equipada para poder comer en casa los días que apetezca un descanso del ajetreo de la isla. También tienen la posibilidad de disfrutar de una piscina en forma totalmente exclusiva.

Adicionalmente, existe la oportunidad de reservar el alquiler de esta vivienda online, a través de la página web de la compañía. Los promotores de Can Corda aseguran que son las mejores tarifas del mercado, ya que se exoneran comisiones y gastos extraordinarios que pueden encarecer el contrato.



