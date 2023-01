Los dueños cometen algunos errores en el cuidado de sus perros, por Pelitos Peluquería Canina Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Una mascota no solo es una compañía, sino también una responsabilidad. Como dueños, es importante proveer aquellos cuidados para perros necesarios para su bienestar y salud. No se trata exclusivamente de una alimentación adecuada, de hecho, la higiene es clave para su bienestar y prevenir enfermedades.

Sin embargo, algunos petlovers se abruman con sus apretadas agendas y olvidan ocuparse de aquellos asuntos relevantes para la salud de sus perros. Debido a esto, Pelitos Peluquería Canina es un centro especializado en corte y baño para el cuidado que necesitan las mascotas.

Pelitos Peluquería Canina ofrece servicios especializados para mascotas Esta esteticista cuenta con un amplio catálogo de cuidados para sus perros y gatos. El baño y secado se realiza con productos de alta calidad para hidratar la piel y fortalecer el pelaje, algo esencial para evitar enfermedades dermatológicas. Por otro lado, a pesar de que el pelaje es un protector natural de los animales, el corte se recomienda según sus razas. En consecuencia, Pelitos Peluquería Canina realiza el corte a tijera para cuidar la apariencia estética de los perros que lo requieren. También tienen la técnica de stripping, que es ideal para mascotas con pelo duro, ayudándolos a mudar las capas de pelo muerto.

Al mismo tiempo, ofrecen cuidado de uñas plantares, hidroterapia, aromaterapia, etc.Desde su página web, los dueños interesados podrán agendar una cita previa para acceder a alguno de estos servicios con calidad 100 % garantizada.

La importancia de cuidar la salud de las mascotas Más allá de ser una cuestión estética, se trata de proteger a los animales y el mejor método de cuidado es la higiene porque previene enfermedades, infecciones y parásitos. Se debe mantener una limpieza oportuna del pelaje, ojos, boca y patas y se recomienda que esta actividad sea frecuente. No obstante, es comprensible que algunas personas no tengan siempre la misma disposición de tiempo para mantener esta rutina de higiene.

También resulta que muchos de los cuidados como el corte de pelo y uñas o tratamiento de pulgas o garrapatas no pueden ser realizados por los mismos dueños a causa de la falta de conocimiento. Por esta razón, Pelitos Peluquería Canina cuenta con un equipo experto para llevar a cabo estas tareas y no provocar lesiones en la piel de los perros, gracias a su experiencia, profesionalidad y amor hacia las mascotas. Ellos son los indicados para ayudar a cuidar el bienestar y la salud de las mascotas.



