Entrevista a Modesto Gutiérrez Losada como Presidente de EO Mexico Chapter Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Hijo, esposo, padre, amigo y emprendedor, Modesto Gutiérrez Losada, graduado del ITAM y otras instituciones extranjeras, ha sido Presidente de EO Mexico Chapter. Desde los 24 años, ha desarrollado una amplia experiencia en los campos de bienes raíces y financiamiento, encargándose de la operación de financiamiento hipotecario para miles de familias a través de Tu Casa Express y de apoyar a miles de microemprendedores generando innumerables empleos por todo México. Su compromiso académico y profesional no conoce límites.

En una entrevista realizada en el año 2021, cuando era Presidente de EO Mexico Chapter, como visionario del mundo del emprendimiento y los negocios, respondió a las siguientes preguntas:

¿Qué es lo más importante que has aprendido de ser emprendedor?

Siempre hay oportunidades de negocio, hay que estar atento a las mismas, ser creativos e innovadores y estar dispuestos a trabajar con paciencia, disciplina y constancia.

¿Cuál ha sido la mejor estrategia que has implementado para escalar tu negocio?

Parte de nuestro éxito ha consistido en destinar al menos el 10 % de nuestros ingresos en publicidad. Esto genera ventas, posicionamiento y creación de marca. Tu Casa Express fue la primera empresa de autofinanciamiento inmobiliario en hacer campañas de publicidad y promoción en televisión. Fuimos pioneros en dar entrevistas publicitarias en vivo dentro de los programas. Posteriormente, innovamos en marketing digital, por lo que ahora tenemos una fuerte presencia en internet y redes sociales.

¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido en tu negocio?

Tardarme en tomar decisiones relacionadas con el equipo laboral, dicen que hay que contratar despacio y correr rápido. Yo no hacía ninguna de las dos cosas.

¿Cuál es tu técnica favorita para generar ganancias en tu negocio?

No es un tema de ganar dinero, se trata de mantener el crecimiento de la empresa. Mi objetivo principal como emprendedor siempre ha sido que la empresa crezca y sea rentable para que todos podamos llevarnos una compensación justa por nuestro trabajo. Hay que enfocarse más en las ventas -ingresos- que en los gastos -egresos-.

Lo que te debe motivar no es ganar dinero, sino generar valor y beneficio para todos los stakeholders, tener lo que Salim Ismail en su libro Organizaciones Exponenciales llama Massive Transformative Purpose o Propósito de Transformación Masiva.

Apuéstale a tu propuesta, apuéstale a tu marca, apuéstale a tu producto, apuéstale al servicio y el dinero llega solo.

Si te quedara un minuto de vida, ¿qué consejo le darías a tus hijos sobre cómo escalar un negocio?

Sueñen en grande, sigan sus sueños, luchen por lo que creen y por lo que quieren, tengan pasión por lo que hacen, no tengan miedo al fracaso, trabajen duro, nunca dejen de aprender, sean constante y disciplinados, no pierdan el foco, manténganse humildes, rodéense de gente valiosa y nunca se rindan.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.