Los beneficios y diferencias entre la gestoría online y la gestoría presencial, según Doiser

martes, 17 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Hoy en día, muchos productos y servicios se consumen a través de internet, ya que resulta más sencillo para el usuario por la facilidad de acceder a la red desde la comodidad del hogar u oficina. Esto está presente en el sector de gestoría, donde cada vez más es común que las empresas opten por contratar soluciones de gestoría online en vez de presencial. Por supuesto, la gestoría presencial aún resulta fundamental para muchos negocios, por lo que el portal experto en ventas de servicios para empresas Doiser promociona ambas en su catálogo de marketplace.

Gestoría presencial vs online Existen diferencias entre la gestoría presencial y online que deben tomarse en cuenta por las empresas antes de decidir contratar una de estas modalidades. La primera diferencia es tener una oficina física. Los expertos en gestoría presencial, especialmente si se trata de un grupo de personas o una marca, suelen tener una oficina física en una zona determinada desde la que promocionan sus servicios. El gestor online, por el contrario, puede o no disponer de una propiedad y ubicación específica, ya que su fuente de publicidad principal es Internet. En la gestoría tradicional, el precio también puede ser un poco más elevado, debido a la necesidad de la empresa o asesor de invertir más tiempo y dinero en desplazamiento, atención presencial, etc. Otra diferencia de la gestoría presencial es que algunos expertos utilizan los métodos tradicionales para trabajar con base en papel y herramientas poco automatizadas. Por supuesto, Doiser explica que muchos gestores presenciales están haciendo uso de las nuevas tecnologías para potenciar y mejorar sus servicios.

Soluciones de gestoría online y gestoría presencial para empresas Tras el crecimiento de la industria digital, todos los sectores de negocios están sufriendo una migración casi obligatoria al entorno virtual. La razón de ello es que el mundo está cada vez más interesado en buscar información y consumir servicios en internet. Por ello, quienes no están en esta red limitan las oportunidades de negocios. Esto no es diferente para los especialistas en gestoría presencial, los cuales han optado por un sistema de trabajo híbrido o una transformación digital completa. En modalidad híbrida, significa que la empresa ofrece soluciones rápidas a distancia, pero aún tienen oficinas físicas para proporcionar un trato cercano y completo. De igual manera, utilizan las nuevas tecnologías para agilizar procesos mediante la automatización de tareas repetitivas y ahorrar costes y tiempo en documentación y facturas manuales. En el marketplace Doiser, los negocios pueden encontrar una serie de ofertas de gestoría online y presencial para cubrir cualquiera de sus necesidades de asesoría o gestoría empresarial.

En definitiva, Doiser ofrece la búsqueda y selección gratuita de servicios de gestoría online y presencial a través de un sistema web práctico, seguro e intuitivo. De igual manera, cuentan con asesores privados para ayudar a las empresas a entender mejor sus necesidades antes de contratar un servicio.



