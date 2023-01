Qué le paso al hermano de Luis Miguel cuando conoció a Luis Miguel 2

Con la historia del día en el que conoció al hermano del cantante Luis Miguel en un boliche, inicia la presentación de un versátil artista, Luis Miguel 2.

Guillermo Elías, más reconocido a nivel internacional como el imitador del “Sol de México”, ofrece un espectáculo variado, romántico y divertido, que lleva las reuniones a otro nivel, por sus caracterizaciones del cantante tan parecidas al original.

Además, el show para fiestas de Luis Miguel 2 puede ser contratado para cenas, bodas, comuniones, despedidas de soltero, etc., ya que es un show con las mejores canciones del cantante mexicano y mucha diversión.

En qué consiste su actuación El show comienza con la entrada sorpresa, momento en el que los homenajeados son deslumbrados cuando entra Luis Miguel a amenizar su fiesta. Allí comienza el despliegue de los grandes temas que consagraron al “Sol de México”. Baladas, boleros y rancheras son interpretadas magistralmente por el artista.Además, este es acompañado por un mariachi de excelente nivel. Una presentación muy original, con un toque romántico, pero también muy divertida.

Durante 45 minutos, el intérprete deleita al público presente con los mejores temas del cantante mexicano. Entre otras canciones, Luis Miguel 2 invita a todos los presentes a acompañarle a cantar “Cuando calienta el sol”, “Será que no me amas”, “Miénteme” y la respuesta no se hace esperar.

Entre canciones, aplausos, baile y risas transcurre el espectáculo, diseñado para adaptarse a despedidas de solteros, matrimonios, cumpleaños, eventos empresariales o para organizar una fiesta original. Siembre sin espacios para el aburrimiento.

La vida de Luis Miguel 2 Guillermo Elías nació en Burzaco, una localidad de Argentina perteneciente al partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Desde su adolescencia, comenzó a formarse como cantante y actor y su vida transcurría tranquila hasta que algunas personas resaltaron el parecido físico que tenía con el cantante mexicano Luis Miguel. Ya con 25 años, se atrevió a personificar al artista.

Durante meses, estuvo ensayando los gestos, los movimientos al bailar y la forma de gesticular del cantante en sus shows, con la ayuda de un productor de vídeo que se ocupaba de filmarlo. De esta manera, nació Luis Miguel 2, con un espectáculo que amenizaba eventos privados y presentaciones en los bares argentinos y, desde su primera presentación, ha gozado de la aceptación de un público que lo aclama y que disfruta mucho en cada espectáculo. Pronto llegó su fama y, hoy, es un imitador de Luis Miguel reconocido a nivel internacional.

Para contratarle, es posible entrar en su página web, donde se encuentran todos sus canales de contacto, así como más información sobre el artista.