Tendencias 2023 en oficinas, por Prodeca Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de enero de 2023, 15:30 h (CET)

Para arrancar bien con el nuevo año es posible empezar por renovar el espacio de trabajo aplicando las nuevas tendencias del año 2023.

Albert Giralt, de Prodeca Barcelona, asegura que las reformas de oficinas van a girar alrededor de los espacios, en cómo distribuirlos, en cómo aprovecharlos al máximo y en cómo adaptarlos a las nuevas formas de trabajo con alto contenido home, flex, green y, sobre todo, efficient. Un ejemplo claro serán los espacios de reunión y las zonas relax. Lugares colaborativos en los que interactuar con los compañeros de trabajo y con los clientes y espacios insonorizados para tener más intimidad. No faltarán los colores vivos como el verde, azul o amarillo y se buscarán zonas de luz natural para poder dar a estos espacios calidez y vida propia.

Mobiliario flex como tendencia La flexibilidad debe ser un imperativo a buscar en cualquier reforma de oficinas para 2023. Encontrar el equilibrio para que el personal pueda trabajar de forma cómoda, relajada y flexible para que se sienta mejor que en casa. El mobiliario tendrá que adaptarse a esta tendencia. Anteriormente, fueron las sillas ergonómicas y lo siguen cada vez más las mesas elevables, siendo un mobiliario de lo más solicitado.

Salas insonorizadas El ruido en las oficinas sigue siendo un problema. Cuando se quiere realizar una reunión privada o una llamada confidencial, en ocasiones, no hay lugar donde realizarla.

Prodeca Barcelona asegura que las salas insonorizadas mejoran en gran medida el nivel de insonoridad de la sala y son más asequibles que las salas phonebooth prefabricadas.

La importancia de la iluminación La iluminación será un elemento clave dentro de las tendencias 2023. Prodeca Barcelona lo tiene claro y cuando diseña una oficina busca siempre que los trabajadores tengan la mejor iluminación posible. La luz natural como primer elemento, pero también realizando estudios lumínicos para que cada espacio diseñado tenga la luz que mejor le corresponde: luz indirecta, luz ambiental, luz focal, luz lineal, luz difuminada, etc.

El verde y la vegetación La vegetación y la utilización del verde serán también un must. Los beneficios de tener plantas o áreas verdes en el interior de una oficina son indiscutibles. Disponer de elementos biofílicos es mucho más que una inspiración, es relajación y estimulación, sin dejar atrás que son un elemento perfecto para combatir el estrés.

La concienciación energética En el próximo año seguirá esta preocupación. Las empresas deberán cumplir con la nueva normativa en la materia y en proyectos de nueva implantación se evidenciará más esta tendencia. Muchas empresas, aún teniendo ahorro inmediato en el gasto energético, todavía encuentran excesivos los costes iniciales que deben pagar por estos materiales y equipos que mejoran la eficiencia energética. Empresas como Prodeca Barcelona ayudarán a buscar soluciones más rentables para ser el máximo eficiente posible.

Prodeca Barcelona es una empresa que sabe adaptar su trabajo a las nuevas tendencias del mercado y que tiene como principal objetivo para este 2023 reformar entornos enfocados a aumentar la productividad y ser polivalentes adaptándose fácil y eficazmente a las necesidades de cada negocio.



