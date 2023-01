¿Qué es y qué se debería saber acerca del ‘Libro del Edificio’ de la comunidad de vecinos? – Bazán Abogados Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de enero de 2023, 15:06 h (CET)

Probablemente haya quien se esté preguntando si «El Libro del Edificio» es un nuevo best seller. Lo cierto es que no lo es, y que existen muchos de ellos, en la Comunidad de Madrid deberían existir al menos tantos, como comunidades de vecinos. Este libro es un documento que reúne toda la información, así como las características físicas y técnicas en el momento de edificar una obra.

La normativa que estableció su creación fue sancionada hace ya más de 20 años, y es de carácter obligatorio. El Ayuntamiento asegura que no se entregarán licencias de ocupación hasta que este mismo haya sido presentado.

¿Qué debe aparecer en el «Libro del Edificio»? Según el Ayuntamiento de Madrid, en el “Libro del Edificio” se describen las características de la vivienda, incluido el equipamiento con el que cuenta, los materiales y las empresas proveedoras. En este documento se reúne toda la información detallada de la construcción junto a las instrucciones de uso y mantenimiento, sumado a las garantías de las empresas proveedoras y las normas de actuación en casos de siniestros.

El encargado de la redacción del “Libro del Edificio” es el director de obra que elaborará el documento con todos los archivos necesarios para describir la ejecución de la obra. En la Ley 38/1999 se establece que es obligatoria la entrega del «Libro del Edificio» a las personas que habitarán el inmueble.

Sin embargo, la responsabilidad de recabar la información y entregarla a los propietarios es del promotor inmobiliario de viviendas, quien debe entregar todos los papeles a los compradores con anterioridad a su ingreso en la vivienda.

Cuando las obras de ejecución de un inmueble se terminan y estén volcadas en el “Libro del Edificio”, es obligatorio entregar un ejemplar en el Ayuntamiento, otro en el Colegio de Arquitectos y otro al presidente de la Comunidad de Propietarios.

Bazán Abogados Cuando no se cumple con algunos de los pasos de la elaboración y posterior presentación del “Libro del Edificio” se puede recurrir a abogados para acelerar los procesos. Bazán Abogados es un equipo de profesionales de Madrid que se especializaron en asesorías jurídicas en materia de propiedad horizontal.

Bazán Abogados ofrece servicios como asesorías, mediaciones y representación de alguna de las partes cuando se encuentran en conflictos en comunidades de vecinos.

“Nuestra experiencia nos permite prever lo que puede suceder y conocer cuál es la mejor solución”, indican desde Bazán Abogados. Desde el estudio especializado en propiedad horizontal representaron a comunidades y vecinos. Además, se encuentran en constante capacitación y actualización sobre la legislación vigente en Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.