¿Qué es la enfermedad de Crohn?

lunes, 16 de enero de 2023, 14:31 h (CET)

En el año 2021, se demostró que en España la enfermedad de Crohn afectó anualmente alrededor de 16 personas por cada 100.000 habitantes. Esta incidencia ha aumentado con respecto a años anteriores y, a pesar de esto, aún existen pocos estudios e información pública sobre esta. Debido a este aumento en el número de casos y de las complicaciones que puede generar esta enfermedad, es importante que la población la conozca. En La Enfermedad de Crohn, los usuarios pueden conseguir información relevante sobre esta patología, la cual ayuda a los que la padecen a mejorar su calidad de vida.

La enfermedad de Crohn La enfermedad de Crohn es una patología crónica que causa inflamación e irritación en el tracto digestivo a cualquier nivel, es decir, puede afectar desde la boca hasta el ano. La mayoría de los que padecen esta enfermedad son jóvenes, quienes presentan generalmente diarrea, dolor abdominal, fiebre, malestar general y otros síntomas no digestivos. Además, estos síntomas duran muchas semanas, por lo que afectan de forma negativa a la vida en general de quienes tienen esta patología.

La inflamación e irritación que causa la enfermedad de Crohn también puede ocasionar sangrado, pérdida de peso, úlceras, fisuras, abscesos e incluso cáncer y muchas personas desconocen esto y no se tratan a tiempo. De la misma forma, como se trata de una patología poco frecuente en la población, no hay acceso fácil a recomendaciones para sobrellevar los síntomas y evitar complicaciones.

Para acabar con esta desinformación, el sitio web La Enfermedad de Crohn cuenta con información y consejos de salud para las personas que tienen esta patología. En el portal, se muestran artículos científicos, noticias y múltiples herramientas de salud.

La Enfermedad de Crohn, un sitio informativo de interés Una enfermedad crónica es aquella de larga duración, cuyos síntomas pueden agravarse con el tiempo. De la misma forma, es una patología que no tiene cura, por lo que los afectados deben recibir tratamiento de por vida y tener ciertos hábitos saludables para controlar los síntomas. Para adquirir hábitos saludables y conocer qué cosas se deben evitar si se tiene una enfermedad crónica (como la enfermedad de Crohn), es necesario estar informados sobre la patología que se padezca.

Por este motivo, surge La Enfermedad de Crohn, un sitio web informativo que como su nombre lo indica está enfocado exclusivamente en la enfermedad de Crohn. En este portal, las personas que tengan esta patología pueden adquirir conocimiento de sus causas, síntomas, complicaciones, diagnóstico y tratamientos. Asimismo, también cuenta con artículos informativos sobre esta enfermedad inflamatoria y su relación con vacunas, cirugías y otras patologías. Además de esto, las personas que accedan al sitio web pueden encontrar recomendaciones de ejercicios, alimentos e incluso una guía de nutrición para ayudarles a mejorar los síntomas.

El sitio web La Enfermedad de Crohn es un portal intuitivo en el que los usuarios pueden aclarar todas sus dudas sobre la enfermedad de Crohn. También están disponibles diferentes perfiles en redes sociales donde se publican actualizaciones de la patología y sus tratamientos.



