Lentes ZEISS SmartLife® y Lentes ZEISS DriveSafe®, la combinación perfecta para que el usuario de gafas descubra la mejor calidad visual con la multinacional alemana Comunicae

lunes, 16 de enero de 2023, 17:23 h (CET) En el inicio de 2023, ZEISS ha configurado para sus partners, los ópticos, y más concretamente para quienes forman parte de la red ZEISS Vision Expert, que ya cuenta con más de 250 centros en toda España, una campaña en la que une dos de sus productos más exitosos y contrastados: ZEISS DriveSafe y ZEISS SmartLife, respondiendo así a dos de las necesidades visuales más importantes de la sociedad española: una mayor seguridad en la conducción y la mejor adaptación al entorno visual digital y dinámico Cada vez más, los usuarios de gafas demandan a los profesionales de la salud visual soluciones de valor que cubran todas sus necesidades visuales, independientemente de su estilo de vida, trabajo o hábitos. "Los pacientes de hoy demandan de su óptico de confianza, lentes oftálmicas que les aporten la máxima comodidad, nitidez, estética y protección, en cualquier circunstancia o momento de su día a día", señala Santiago Escandón, Director de Producto y Marketing en ZEISS Vision Care España.

Así, en el inicio del año 2023, y respondiendo a estas necesidades latentes en los usuarios de gafas españoles, ZEISS ha configurado para sus partners, los ópticos que forman parte de la exclusiva red ZEISS Vision Expert, una combinación imbatible que une dos de los productos más exitosos y contrastados de la multinacional alemana: ZEISS DriveSafe y ZEISS SmartLife.

ZEISS DriveSafe + ZEISS SmartLife marcan la diferencia

En noviembre del año 2022, la Fundación Visión y Vida publicaba su estudio anual sobre el estado de la visión de los conductores en España, con datos correspondientes al año 2021. Los resultados indican que una buena salud visual, y consecuentemente, el uso de las lentes apropiadas, podría contribuir decisivamente a mejorar las cifras de siniestralidad al volante.

Según este estudio de Visión y Vida, el 16.6% de los conductores no sería apto para renovar su licencia si se aplicasen criterios de visión nocturna. Asimismo, el 16.4% de la muestra cree que no tiene una buena visión al volante, un porcentaje que en el caso de los mayores de 65 años asciende hasta el 38%. Los accidentes nocturnos provocan el 37% de las victimas mortales. Y las personas con peor visión tienen hasta tres veces más accidentes que el resto. Por lo tanto, hay una vinculación evidente entre siniestralidad y mala visión.

Otros datos, en este caso no estrictamente referidos a siniestralidad, apuntan lo mucho que sus gafas pueden ayudar a los conductores. En España, en 2021, hubo nada menos que 339,7 millones de desplazamientos. El 90% de la información que se recibe procede de los ojos, siete de cada diez conductores necesita usar gafas para conducir -y el 85,56% de los mayores de 65 años-, seis de cada diez utilizan lentes progresivas cuando se ponen al volante y según la legislación en vigor, los conductores que requieran equipamientos ópticos para conducir, además de comunicarlo a la hora de realizar su examen psicofísico, dicha necesidad quedará reflejada en su licencia de conducción.

Las lentes ZEISS DriveSafe con visión optimizada para la conducción, son la respuesta de la marca alemana al reto de mejorar las cifras españolas de la visión en la conducción, puesto que permiten una visión más nítida en el cuadro de mandos y espejos, una mejor visión en condiciones de baja luminosidad y menos deslumbramientos, especialmente por la noche, el momento de mayor siniestralidad y cuando es más necesario. En los meses de invierno, con días mas cortos y peor iluminación, disponer de unas lentes oftálmicas que mejoren el desempeño visual de los conductores impacta positivamente en la seguridad vial.

Por otra parte, el hecho de vivir en un mundo acelerado, conectados en todo momento con personas, información y objetos, tanto dentro como fuera de la red, ha cambiado definitivamente la forma de mirar de la sociedad. Además, este estilo de vida produce fatiga ocular. En este caso, la respuesta de ZEISS se llama SmartLife®, un portfolio completo de lentes para todas las edades, que tiene en cuenta en su diseño la forma en que se mira hoy día a través de las lentes de las gafas y las necesidades específicas de los consumidores de hoy en día.

Desde el lunes 16 los centros ópticos, ZEISS Vision Expert, disponen de esta solución complementaria que mejora la vida de todos los consumidores interesados en adquirir los mejores productos ópticos para su visión. Escandón, Doctor en Optometría y Ciencias de la Visión, refiere además que en este selecto grupo de clientes la atención visual es exquisita ya que todos sus ópticos-optometristas analizan en detalle toda necesidad visual acorde con cada estilo de vida y prescripción obtenida en gabinete. Corresponden a un grupo de profesionales donde la apuesta en salud visual y la formación permanente de sus recursos humanos es una prioridad.

La campaña, además, tiene comoobjetivo llevar tráfico de calidad a las ópticas ZEISS Vision Expert, atraer nuevos clientes, aumentar las ventas y el margen a través del producto de valor añadado. Mientras que a su vez, se incrementa el reconocimiento de su marca y de ZEISS Vision Expert. La nueva campaña, que tiene como protagonistas, de manera combinada, a ambas lentes: ZEISS SmartLife y ZEISS DriveSafe, dará soporte a los ópticos con formación, marketing online y marketing offline. "DriveSafe y SmartLife forman una combinación imbatible. Desde ZEISS, apoyaremos a los ZVE para ayudarles a transmitir al usuario de gafas algo que los profesionales del sector saben muy bien: las lentes ZEISS marcan la diferencia", termina Escandón.

