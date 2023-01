El ranking de nacionalidades de extranjeros que compraron inmuebles en España en 2022

La incidencia de los compradores extranjeros registra una creciente presencia en el mercado inmobiliario español. Esta tendencia se puede notar desde finales de 2021, y se ha consolidado más firmemente en 2022, con un 14,66 % del total de las operaciones de compraventa en el sector.

En el ranking de nacionalidades de extranjeros que compran en España en 2022 se puede observar una presencia principalmente europea, con compradores que buscan generalmente áreas soleadas y con buen clima para unas vacaciones prolongadas, o para retirarse en su jubilación. Así lo señala Property Buyers, una agencia que brinda todos los servicios que necesitan estos compradores.

Las nacionalidades con más presencia en el mercado inmobiliario español Los primeros lugares en el ranking de nacionalidades de extranjeros que compraron en España en 2022 los ocupan países europeos. Algo que se observa entre estas nacionalidades es que hay una proporción cada vez más equitativa entre ellas. Así lo reflejan el primer y segundo lugar en este ranking, que corresponden a los compradores británicos y alemanes, con un 9,8 % y un 9,1 %, respectivamente. En tercer lugar, se ubican los franceses, con 6,6 %, mientras que los marroquíes, con 4,9 %, son la única nacionalidad no europea en los ocho primeros lugares.

En quinto y sexto lugar vienen los belgas y rumanos, con porcentajes de 4,9 % y 4,8 %, seguidos por los compradores oriundos de Países Bajos, también con un 4,8 %. Finalmente, el ranking lo cierran los inversores italianos, con alrededor del 4,6 %.

Todos estos compradores se ven atraídos por factores como los costes asequibles y la calidad de vida en España, la buena conexión aérea de sus ciudades, la gastronomía del país y el agradable clima del territorio, especialmente en las regiones costeras e insulares del Mediterráneo.

Un servicio especializado en la compra de propiedades En España, comprar una vivienda siendo extranjero no representa un trámite muy diferente al de otras operaciones inmobiliarias. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un proceso sencillo. Desde la búsqueda de ofertas adecuadas a lo que requiere el comprador, hasta la negociación de una tarifa satisfactoria para ambas partes, una operación de este tipo implica varios trámites, tareas y gestiones que pueden resultar complicadas para un particular sin experiencia en este mercado. Por eso, una de las mejores alternativas es un personal shopper, como los que conforman Property Buyers.

Esta firma inmobiliaria cuenta con 20 oficinas y más de 40 profesionales en el servicio de personal shopper en el mercado inmobiliario, distribuidos a lo largo de toda España. Estos asesores ofrecen un servicio completo en este ámbito, que abarca tareas como la búsqueda de ofertas, la negociación de los precios de compra, las gestiones técnicas y legales de la operación e incluso su financiamiento. Además, ofrecen los servicios de relocation para empresas y de búsqueda de proyectos para inversores inmobiliarios. Todo esto, con un profundo enfoque hacia la satisfacción del cliente comprador, cuyos intereses defienden en todo momento.