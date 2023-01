Las tarjetas revolving y sus intereses abusivos, por Quita Deudas Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de enero de 2023, 13:42 h (CET)

Las tarjetas revolvingse han popularizado en España estos últimos años. Sin embargo, se trata de un instrumento financiero complejo que en casos extremos puede llevar los clientes a la insolvencia, ya que son tarjetas de crédito que permiten aplazar y fraccionar los pagos de las compras realizadas. En lugar de pasar el cobro a mes vencido como en las de crédito o al contado como en las de débito, el abono se lleva a cabo en cuotas mensuales que generan intereses.

Además, funcionan como una especie de minicrédito, pero en ocasiones el cliente desconoce que el fraccionamiento de los pagos conlleva elevados intereses. También se pueden usar independientemente de que se disponga de fondos o no en la cuenta asociada, lo cual las vuelve un arma de doble filo. En consecuencia, muchas personas se han endeudado y el incremento de estos casos ha sido notado por la asesoría jurídica Quita Deudas.

La situación de las tarjetas revolving en España Durante los últimos años, se han presentado cientos de demandas por los intereses abusivos de las tarjetas revolving. Esto se ve reflejado en que España ha escalado al quinto lugar en la lista de países europeos con mayor tasa de interés revolving, de hecho,hoy en día tienen un interés promedio del 18 % hasta el 28 % en casos especiales, lo cual triplica la tasa de un interés personal.

En las últimas semanas, la Asociación de Usuarios Financieros afirmó que con una deuda de 1.000 euros con una tasa anual del 25 % puede llegar a pagarse en seis años con un pago de 25 euros mensuales. Sin embargo, no solo se pagarán los 1.000 euros de crédito, sino también 1.031 euros de interés. Esto representa el interés abusivo de las tarjetas revolving.

Qué hacer ante el abuso de intereses en las tarjetas revolving Para reclamar intereses abusivos, la mejor manera es llegar a un acuerdo extrajudicial con la entidad bancaria. Con este fin, el denunciante debe enviar una carta al banco y esperar una respuesta. En el caso de que sea negativa, solo queda la vía judicial. Por lo general, las demandas de este tipo tienen más éxito cuando se realizan de forma colectiva. En este sentido, es recomendable asesorarse con un equipo de abogados experimentados en el tema, como el de Quita Deudas.

Quita Deudas es un equipo de expertos asesores jurídicos, economistas, abogados y financieros que se encargan de buscar la mejor solución relacionada con las deudas. Este no solo cuenta con una amplia experiencia en casos relacionados con bancos, sino que también ha protagonizado el éxito de demandas por intereses abusivos en el uso de tarjetas revolving.



