Los envíos rápidos, un aspecto decisivo en los procesos de compra actuales, por Apple Adictos

Los envíos rápidos, un aspecto decisivo en los procesos de compra actuales

lunes, 16 de enero de 2023, 13:38 h (CET)

La rapidez es una cualidad muy demandada en el mundo actual. Cada vez más, los usuarios buscan más la inmediatez en los diferentes ámbitos. Ya sea en el consumo de productos o servicios, estas dos cualidades se han vuelto esenciales. A estas, se suma el interés cada vez mayor por la tecnología y las últimas novedades. Ya no basta con tener un dispositivo móvil conectado a la red, sino que la gente busca tener los últimos modelos de las mejores marcas, como Apple, y en el menor tiempo posible. En ese sentido, la empresa Apple Adictos ha sabido dar respuesta a todas estas demandas con un servicio de envíos Apple rápido y eficaz. Desde la compañía se entiende la importancia del aquí y ahora, por lo que ofrecen sus productos de la manera más eficiente.

Envíos rápidos de los mejores modelos de Apple Sabiendo que la duración de los envíos puede ser determinante a la hora de escoger la página donde realizar la compra, desde Apple Adictos se ha implementado un sistema de envíos rápidos de entre 1 y 3 días hábiles para que los usuarios no tengan que esperar durante un largo periodo de tiempo para adquirir su nuevo dispositivo. Además, aún se reduce más el tiempo de espera con su opción de envío exprés por 7 €, que permite tener el dispositivo de manera más inmediata. Por lo que respecta a las devoluciones, la empresa también ofrece múltiples facilidades para llevarlas a cabo con éxito. En primer lugar, el procedimiento no tiene ningún coste para el usuario, que tiene 14 días para devolverlo sin preguntas a través de un formulario a disposición de los usuarios, mediante el cual se tramita toda la información para la devolución. En este, se incluyen fotografías para que la compañía pueda ver cuál es el problema y motivo de la devolución para gestionar la misma con éxito. Además, incluyen los diferentes pasos que el usuario debe seguir

La historia de Apple Adictos Nacida en 2019 como una empresa familiar con sede en Tarragona, Apple Adictos se especializa en la comercialización de dispositivos de Apple reacondicionados, contribuyendo así a la sostenibilidad y el cuidado del planeta.

Según datos del mercado actual, por cada modelo del gigante tecnológico estadounidense que se vende en el mercado de segunda mano, se evita la emisión de 47 kg de dióxido de carbono a la atmósfera.

En ese sentido, con la misión de evitar este impacto en la huella ambiental y poner a disposición de todos los usuarios fanáticos de Apple todos los modelos disponibles a un precio más accesible, la empresa busca la máxima calidad y la satisfacción del cliente en una experiencia de compra segura y completa. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados que se forma de técnicos y comerciales especializados y formados, con gran experiencia en el sector tecnológico. Con eso, además de un sistema de devoluciones y envíos con grandes ventajas para el perfil del usuario actual, disponen de dispositivos que conservan la totalidad de sus funciones y han sido reacondicionados por expertos en software.

De esta manera, la rapidez de envío, el carácter sostenible y la garantía de calidad de los dispositivos posiciona a Apple Adictos como una referencia en el sector de los móviles reacondicionados.



