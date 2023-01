Solicitar la aplicación de la ortodoncia invisible en Corporación Dental Emprendedores de Hoy

Una mala posición de los dientes puede derivar en enfermedades como caries o periodontitis. En estos casos, lo más indicado es aplicarse una ortodoncia para mejorar la función y la estética de la dentadura.

Corporación Dental, siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos, ofrece el servicio de ortodoncia invisible. Mediante la ortodoncia lingual, con brackets que se colocan en la parte interior de los dientes, o la ortodoncia Invisalign, una férula transparente alineadora, los pacientes mejoran su salud y estética dental con mayor comodidad. Además de los efectos estéticos, la ortodoncia invisible mejora la masticación y la higiene dental.

Dos opciones de solución Corporación Dental ofrece dos tipos de ortodoncia invisible. Por un lado, aplica la ortodoncia lingual, que consiste en brackets más finos que los convencionales, diseñados a medida mediante un programa informático en 3D. Estos se colocan en la parte interior de los dientes, de manera que son imperceptibles al exterior.

Por otra parte, dispone de Invisalign, una férula transparente alineadora que se encarga de ejercer presión en los dientes hasta llevarlos al punto deseado. Esta alternativa de ortodoncia es totalmente transparente porque está fabricada de un material termoplástico para uso médico, de alta resistencia. Los especialistas la recomiendan por la comodidad que ofrece. Además, al no tener piezas metálicas, se evitan las irritaciones en las encías y en el interior de la boca y es ideal para pacientes que manifiestan alergia a los metales. Asimismo, cabe destacar que los alineadores no son fijos, sino que se pueden extraer para comer, beber o cepillarse los dientes.

Ventajas de la ortodoncia invisible Invisalign El tratamiento con Invisalign no es doloroso y no se nota al hablar, ni molesta al dormir, por lo que los pacientes se acostumbran muy rápido, de hecho, la férula ofrece la comodidad de poder quitarla para comer o cepillarse los dientes y nadie la nota.

Los resultados de la ortodoncia invisible son evidentes desde el inicio mismo del tratamiento y para iniciar el tratamiento con Invisalign los profesionales de Corporación Dental realizan un estudio del caso. De aquí derivará el diseño del patrón de movimiento necesario para conseguir el resultado final.

Partiendo de ese diseño, se fabrican los juegos de alineadores a medida, adaptados a los dientes del paciente y cada juego de alineadores ejerce una leve presión en los puntos de contacto de los dientes, provocando pequeños movimientos que, gradualmente, los llevarán hasta alcanzar la posición deseada.

Además de los efectos estéticos, la ortodoncia invisible reduce el desgaste en los dientes y el riesgo de caries o enfermedad periodontal; la movilidad, la sensibilidad dental y el bruxismo. Mediante ambos tratamiento, se pueden corregir defectos como la mordida profunda, los dientes separados, la mordida cruzada, la mordida abierta, el prognatismo y los dientes apiñados.



