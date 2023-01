OnRobot impulsa el crecimiento del mercado con la innovadora plataforma D:PLOY, que ofrece una reducción inigualable del tiempo de implementación de aplicaciones Comunicae

lunes, 16 de enero de 2023, 13:35 h (CET) D:PLOY automatiza la instalación de robots para múltiples aplicaciones directamente en la fábrica sin necesidad de programación ni simulación, lo que supone un ahorro de tiempo de hasta el 90% con respecto a las soluciones convencionales Cumpliendo su misión de derribar las barreras de la automatización y llevar las ventajas de la automatización colaborativa a empresas de cualquier tamaño, OnRobot ha lanzado D:PLOY, su esperada plataforma insignia, disponible en todo el mundo. D:PLOY es la primera plataforma automatizada del sector para la implementación, ejecución, supervisión y reinstalación de aplicaciones colaborativas. Al automatizar el proceso de puesta en marcha de una aplicación robótica, D:PLOY permite implementar y redistribuir aplicaciones completas directamente en la planta de fabricación en unos sencillos pasos, sin necesidad de programación, y todo ello en unas pocas horas. En el momento de su lanzamiento, la plataforma D:PLOY admite aplicaciones de paletizado, máquinas CNC, embalaje y pick-and-place, con miras a anunciar en el futuro otras versiones que cubran ulteriores procesos.

D:PLOY aborda uno de los mayores desafíos de la industria: la escasez de ingenieros e integradores especializados en robótica que puedan ayudar a los fabricantes más pequeños y con menos experiencia a superar las barreras existentes a la automatización.

Simon Potzkai, Robotics Sales Engineer en Alexander Bürkle, un integrador de sistemas de OnRobot y beta tester de D:PLOY comenta: "D:PLOY simplifica la tarea de construir e integrar una celda robótica con un enfoque innovador que no requiere ningún tipo de programación. Con la actual carencia de ingenieros, esto supone una gran ventaja para los integradores. Al facilitar y agilizar el despliegue de la automatización, podemos atender a más clientes y ayudarles a aprovechar más rápidamente las ventajas de la automatización. Todos salimos ganando".

Como plataforma automatizada que funciona con la mayoría de las principales marcas líderes de robots y que puede ser aplicada en un amplio rango de aplicaciones comunes, D:PLOY puede ayudar a acelerar la adopción de la robótica en el amplio segmento sin explotar de las pequeñas y medianas empresas.

Alan Vallis, Training and Development Manager en LG Motion Ltd, distribuidor de OnRobot añade: "D:PLOY hará la automatización accesible para las empresas que pueden ser un poco reacias, ya sea por el coste o por las capacidades y competencias internas. Creo que D:PLOY desmitificará muchas cosas".

Cómo funciona D:PLOY

D:PLOY automatiza muchos de los pasos manuales necesarios hoy en día para crear y ejecutar una aplicación. D:PLOY detecta automáticamente la mayor parte del hardware instalado y genera el movimiento del robot en función de los obstáculos y los límites de las celdas definidos en el espacio de trabajo. La lógica del programa, el intercambio de señales, la gestión de eventos y el movimiento del robot son creados automáticamente por toda la aplicación a partir de unos pocos datos, como los atributos de la pieza y la posición de recogida.

D:PLOY ofrece una reducción sin rival en el tiempo de desarrollo de la celda robótica y de la complejidad. Por ejemplo, la instalación inicial de una aplicación de paletización se reduce de 40 a 4 horas, ahorrando un 90% del tiempo. Además, cuando cambian los requisitos de producción, D:PLOY ofrece la flexibilidad necesaria para redistribuir rápidamente la aplicación en nuevos productos o piezas. Por último, la supervisión en tiempo real mejora la productividad y minimiza los tiempos de inactividad.

"La plataforma D:PLOY y su capacidad para democratizar realmente la automatización ha sido el objetivo inicial de OnRobot y llevamos años sentando las bases", comenta Enrico Krog Iversen, CEO de OnRobot. "Hoy, ofrecemos la más amplia gama de soluciones de aplicaciones y herramientas para cada marca de robot líder del mercado; todas basadas en nuestra filosofía "One System, Zero Complexity". Ahora que los elementos básicos están listos, podemos finalmente lanzar la primera versión de D:PLOY, que impulsará el mercado en todo el sector".

Recursos adicionales

Descargar todas las imágenes de producto aquí

Vídeo [ENG – subtitulado en inglés] - D:PLOY - Industry's first automated platform for deployment of collaborative applications - YouTube (crédito: OnRobot)

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.