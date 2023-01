Los "Goya" de los viajes regresan para premiar a los mejores creadores de contenido de España Comunicae

lunes, 16 de enero de 2023, 12:48 h (CET) La IV edición de los Premios IATI, que reconoce la excelencia en la comunicación digital de viajes, incorpora tres nuevas categorías y reparte 12.000 euros entre los ganadores. La gala de entrega de los galardones, conducida por Roberto Leal, tendrá lugar el viernes 20 de enero en el hotel Puerta América de Madrid, la misma semana en la que se celebra FITUR, la mayor feria de turismo de España Los Premios IATI, que reconocen el talento y el trabajo de la comunicación digital de viajes de España, regresan a Madrid por cuarto año consecutivo. El evento creado en 2019 por IATI, empresa pionera en la contratación de seguros de viaje online, premian la labor de los creadores de contenido del país.

La gala de los premios, conducida por el popular presentador de televisión Roberto Leal junto con José Pablo García de la web de viajes ‘A tomar por mundo’, se celebrará el viernes 20 de enero a partir de las 20:00 horas en el hotel Puerta América de Madrid, donde se reunirán los mejores profesionales de la comunicación digital de viajes de toda España. Los bloggers, instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenido ganadores serán premiados con 12.000 euros, distribuidos en 8 categorías.

Un jurado profesional de la comunicación y el marketing digital de viajes ha seleccionado a 5 finalistas de cada categoría que optan a ser los ganadores de "Mejor blog profesional de viajes", "Mejor cuenta de Instagram de viajes", "Mejor canal de Youtube de viajes", "Mejor blog de Portugal" al tener una sede en el país vecino, además de un premio especial a la "Trayectoria y valores viajeros". Como novedad se han incorporado tres nuevas categorías, una al"Mejor contenido camper de España", otra a la"Mejor cuenta de Tik Tok de viajes", en ambos casos por el gran crecimiento que han experimentado, y otra a la "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas" por su contenido digital creado en plataformas sociales y/o blogs.

Los finalistas de los Premios IATI 2023 por categorías son:

Premio IATI 2023 al "Mejor blog profesional de viajes", dotado con 3.000 euros. Nominados: Organizo tu viaje, Nada incluido, Viviendo de viaje, Los viajes de Claudia y Against the compass.

Premio IATI 2023 a la "Mejor cuenta de Instagram de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Mike and Mery, Sofía Pozuelo, Igna Ferriol, Izhan Go y Gotzon Mantuliz.

Premio IATI 2023 al "Mejor canal de Youtube de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Viajar and Roll, Azul Místico, Los Mundo, Lethal Crysis y Ride Me Five.

Premio IATI 2023 a la "Mejor cuenta de Tik Tok de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Gemelos viajeros, Guías viajar, Akkicris, Viajero extranjero y Buscando al sol.

Premio IATI 2023 al "Mejor contenido camper", dotado con 1.500 euros. Nominados: La furgo de liante, Sin código postal, Viajando nuestra vida, Vivir en ruta y Galaventura.

Premio IATI 2023 al "Mejor blog de viajes de Portugal", dotado con 1.500 euros. Nominados: Follow de sun, Alma de viajante, Viajar entre viagens, Andamente y Vagamundos.

Premio IATI 2023 a la "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas". Nominados: Turismo de España, Visit Benidorm, Turismo de la provincia de Cádiz, Civitatis y Visita Gijón/Xixón.

Y un Premio IATI 2023 especial a la "Trayectoria y valores viajeros", que a pesar de estar fuera de concurso está dotado también con 1.500 euros. El ganador se anunciará durante el evento. El jurado de expertos de estos galardones, los primeros y únicos de su categoría en España, está compuesto por Isaac Martín, ganador del "Mejor blog profesional" en la III edición de los Premios IATI; Enrique Álex, ganador del "Mejor canal de Youtube de viajes 2022"; Amparo Cantalicio, experta en comunicación digital; Guillermo Fuentes, experto en SEO y fundador de Bring Connections, Joana Costa, gestora de proyectos digitales en MAAG; Yajna Moreira, country manager en IATI Portugal, y Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATISeguros.com es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas NEORIS amplía su cúpula directiva para llevar a cabo su plan de expansión de negocio "Green Monday" de Herbalife Nutrition, para superar el día más triste del año Fersay inaugura su segundo córner del mes en San Juan del Puerto, y alcanza los 68 puntos de venta de este formato Los "Goya" de los viajes regresan para premiar a los mejores creadores de contenido de España El Centro de Estudios Marítimos oferta formación en náutica deportiva