Conseguir recambios de segunda mano para coches, en Desguace París

lunes, 16 de enero de 2023, 11:05 h (CET)

En Europa, la crisis de suministro y la inflación han golpeado fuertemente el mercado, empujando a la población a conseguir nuevas formas de adquirir productos. En el sector automotriz, se ha incrementado la compra de piezas de recambio de segunda mano en un 23 % en el primer trimestre del 2022, principalmente porque son más económicas que las piezas nuevas. En este contexto, es recomendable acudir a empresas reconocidas en el sector para adquirir estas piezas. Una de ellas es Desguace París, especialista en recambios coche de segunda mano para las principales marcas.

Recambios reacondicionados de excelente calidad Desguace París es un centro autorizado por la Dirección General de Tráfico para el tratamiento de vehículos en Murcia. Esta compañía tiene amplia experiencia en el mercado realizando desguace de coches para extraer las piezas que se encuentren en buenas condiciones para ser vendidas. En su tienda online,se puede observar el extenso catálogo de recambios coche de segunda mano disponibles que abarcan los diferentes sistemas de coches y las piezas que forman parte de cada área del vehículo. Cabe destacar que las piezas y recambios reacondicionados disponibles pertenecen a las principales marcas del mercado, como Mercedes-Benz, Grupo VAG, Grupo PSA, Ford, Peugeot, Hyundai, etc. El portal web de Desguace París dispone de un buscador que facilita a los usuarios encontrar los recambios que necesitan.Para ello, se debe indicar el producto, referencia, tipo de pieza, marca o categoría requerida y se filtrarán los resultados de piezas disponibles en stock. Al seleccionar un recambio, se muestran los detalles del mismo, con una descripción del producto, referencia, fotografías, disponibilidad y valoraciones de otros usuarios que lo han comprado. También disponen de un potente call center que ofrece servicio de atención al cliente, venta y posventa vía WhatsApp y teléfono.

Variedad de servicios para vehículos, de la mano de Desguace París Desguace París se ha posicionado como un aliado eficaz para el mantenimiento y cuidado del coche. Desde sus inicios en 1979, esta compañía ha presentado un excelente servicio en los recambios de coche de segunda mano. Esta empresa no solo presenta productos a un precio accesible, sino que complementa su oferta con un servicio de entrega inmediata.

Además, cada uno de los productos tiene garantía y período de devolución, bajo ciertas condiciones establecidas. Sin embargo, Desguace París también destaca por ofrecer otros servicios como la tasación de vehículos rotos, averiados, siniestrados o quemados, de forma gratuita. Otro de sus servicios gratuitos es la recogida de esos coches y su baja en la DGT, ahorrando costes al cliente.

Desguace París está ubicado en Autovía de Murcia (Lorquí) donde se encuentra su extensa campa con alrededor de 7.000 coches y más de 100.000 piezas.

No obstante, por medio de su tienda online, es posible comprar recambios de coche de segunda mano desde cualquier parte de España. También vende piezas de segunda mano en toda la Unión Europea, a través de sus canales de venta habituales y por medio de diferentes marketplaces.



