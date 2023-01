La presidenta del Voluntariado Banreservas visita España para coordinar sinergias con organizaciones españolas destinadas a promover la inclusión social Comunicae

lunes, 16 de enero de 2023, 09:55 h (CET) Con el foco puesto en la inclusión social de niños con discapacidad, García de Pereyra seguirá apoyando a las mujeres empresarias líderes y promoverá acuerdos con organizaciones de voluntariado, de protección de la infancia y comprometidas con la sostenibilidad La presidenta delVoluntariado Banreservas, Noelia García de Pereyra, inicia su visita a España en el marco de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se inaugura el próximo 18 de enero. Con el objetivo principal de continuar la labor emprendida hace dos años, García de Pereyra espera estrechar lazos entre los dos países poniendo el foco en conocer las necesidades sociales de los sectores más desfavorecidos de la comunidad dominicana residente en España. El Voluntariado Banreservas es el programa solidario de Banreservas, el banco estatal de República Dominicana y la segunda mayor entidad de Centroamérica.

En la agenda de García de Pereyra está programada la visita a diversas ONG´s y fundaciones nacionales con el fin de seguir dando a conocer la labor del organismo que preside y generar posibles colaboraciones entre los dos países. Para lograr ese propósito, se reunirá con el nuevo cónsul de República Dominicana en España, el empresario Miguel Ángel Vásquez Peña, quien tomó posesión de su cargo el pasado mes de noviembre. En este encuentro, firmarán un acuerdo para promocionar la plataforma online Educlic en República Dominicana. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Voluntariado Banreservas, que tiene como objetivo que los padres se involucren en la educación de niños desde el inicio hasta secundaria para que, trabajando juntos, los estudiantes puedan alcanzar una educación integral y de calidad a través de atractivas herramientas digitales.

La presidenta del Voluntariado Banreservas también visitará la ONG Nadiesolo, una fundación benéfica que desarrolla programas de voluntariado para acompañar a personas que sufren soledad no deseada por enfermedad, dependencia, discapacidad o en riesgo de exclusión. En este encuentro, García de Pereyra conocerá de primera mano las iniciativas que la ONG está poniendo en marcha, con el fin de coordinar posibles sinergias entre ambos proyectos.

Durante su visita a Madrid, García de Pereyra mantendrá un encuentro con mujeres líderes y emprendedoras, para dar continuidad a las diferentes iniciativas que ha puesto en marcha con este colectivo en sus anteriores visitas a España. La reunión se centrará en la búsqueda de acciones de voluntariado para promover la inclusión social de las mujeres dominicanas residentes en España.

La presidenta de Voluntariado Banreservas también se ha interesado por conocer el programa de acción de la ONG Women Action Sustainability, una organización integrada por mujeres que tiene como principal reto promover el papel de la mujer para impulsar el compromiso de todos los ámbitos de la sociedad con la sostenibilidad.

Otra de las visitas que llevará a cabo García de Pereyra será a la Fundación Down España. Para el Voluntariado, los niños son uno de los actores principales en sus programas de inclusión, en especial, aquellos que sufren una discapacidad. Por ese motivo, este encuentro con Down España busca generar sinergias entre las dos organizaciones para ayudar en la medida de los posible a estos pequeños.

Por último, la Unidad Dominicana de Baloncesto otorgará un premio a Noelia García de Pereyra que reconoce su labor al frente del Voluntariado Banreservas durante los dos últimos años.

El viaje a España de la presidenta del Voluntariado Banreservas tendrá lugar en el marco de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra del 18 al 22 de enero en Madrid. De esta manera, Noelia García de Pereyra visitará diversas instituciones españolas y de su país con el fin de ayudar conjuntamente a la comunidad dominicana residente en España. Su agenda, se desarrolla en colaboración con la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España.

Sobre Voluntariado de Banreservas

Voluntariado Banreservas es el programa social de Banreservas, el banco estatal de la República Dominicana. Su misión es mejorar la calidad de vida de los colectivos dominicanos menos favorecidos a través de programas innovadores que impacten positivamente en el desarrollo social sostenible.

