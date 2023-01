​¿Dónde se ha visto?

José M. Edroso en su carta a la prensa de 30 de diciembre, se expresaba en nombre de un gran colectivo mayores de 50 años que intentan encontrar empleo y que tras más de cien currículos enviados, ni una respuesta.

Apelaba a la conciencia de las personas: Si a alguien se le revuelve la conciencia me gustaría una respuesta, que me diga que puedo hacer. Pues va a ser que si hay un alguien que le ha escuchado; no para resolverle su difícil presente laboral ante una coyuntura de falta de oferta de empleo; sí “luchar” a favor de asegurarle el derecho a una subsistencia digna en la última etapa de su vida, sin necesidad de mendigar en ventanillas, ni sufrir quebrantos vitales.

En la prensa del 10 de enero leíamos el titular: "UGT exige a Escrivá suavizar el acceso a la pensión contributiva". Y en el despliegue: "Concretamente, el sindicato pidió eliminar el requisito de que dos de esos años se hayan cotizado en los 15 años anteriores a la jubilación" "Somos el país que más exigencias tiene a la hora de acceder a una pensión contributiva"…..asegura Pepe Álvarez.

Celebro que publiquen a favor de los cada vez más afectados por excepcional ley española, que a los hoy parados de 50 años, les equiparará a futuro, con quienes venimos sufriendo ese agravio comparativo con el resto de Europa, al haber cotizado los años exigidos…...y no tener derecho a pensión contributiva.

La presión exclusiva de UGT en el último minuto del Acuerdo para la Reforma de las Pensiones, es el mejor homenaje al recientemente fallecido Nicolás Redondo de tan buen recuerdo por su carácter afable y dotes conciliadoras.

Esta excepcionalidad no es única, pues si al déficit histórico en el balance comparativo en prestaciones y servicios sociales con países de la UE, le sumamos la pérdida de poder de compra por la gran subida de precios (15,7% en alimentación en 2022) y el de la subida de la carga fiscal hasta el 42% sobre el PIB en 2022, superando la media de la UE (41,7%) y de Alemania (41%), pocas dudas de que esta descompensación…………..conlleva maltrato.

Según cálculos del director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, “Los hogares españoles destinan en promedio un 9% más de su renta disponible a pagar impuestos que hace cuatro años. Se trata de un esfuerzo medio que se ha incrementado en 4.700 euros al año y que se suma al golpe al bolsillo familiar que ha supuesto la inflación de los últimos meses”.

Otra gran rémora histórica que empezó a crecer desde la privatización del suelo, es el cada vez más difícil acceso a la vivienda. Un gran problema social sin visos de solución, pues a la falta de oferta de vivienda pública acorde a la demanda como promoción de un bien necesario, se sigue haciendo desde una filosofía mercantilista, es decir con ánimo de lucro, lo cual la hace inasequible para la mayoría de las personas como si fuese un artículo de lujo no necesario.

Esta también singularidad negativa que caracteriza a nuestro país, conlleva un gran quebranto relacional en muchos hogares, en los que forzosamente tienen que convivir personas de diferente, condición moral, higiene y educación en civismo, sentido del respeto a la propiedad ajena, a la intimidad, al pudor, etc.

Si los gobiernos central y territorial, justifican este déficit y desfase, en base al enorme gasto que supondría acercar la oferta a la demanda, tras observar el enorme derroche llevado a cabo en partidas para infraestructuras faraónicas y otras nítidamente clientelares, amiguistas e “ideológicas” como las de género, para mí son gobiernos indeseables, máxime cuando saben lo que provocan de indeseable con ese no hacer, obligando a vivir a muchas familias con niños en situación de riesgo por condiciones habitacionales no deseables para nadie.

Tan solo con que esos gobiernos tuvieran su parte de accionariado público (hoy es 0%) en la misma medida que tienen la mayoría de países europeos (desde 35 hasta 100%) en grandes empresas privadas de hidrocarburos, energéticas, eléctricas e incluso banca, sería un aliviadero para la economía pública y de control de precio y servicio favorables para una ciudadanía hoy desamparada. Con la vivienda por las nubes y los sueldos a ras de suelo, imposible remontar vuelo, ya que cada vez son más los que no tienen sueldo para pagar un suelo.

Debido al desorbitado incremento de precios de artículos de primera necesidad la ruina, desahucio y endeudamiento familiar crecen exponencialmente. En las familias que tenían ahorros, esa inflación ha provocado la retirada de depósitos y cuentas por importe de 4.000 millones, solo en el tercer trimestre de 2021.

Dos grandes pérdidas hoy hunden el país: la desaparición de oficios y la falta de nuevos puestos de trabajo. Dentro de este binomio generador de pobreza social, al ser el oficio más valioso y estar en peligro de extinción, la mayor pérdida es el oficio de creador de empleo…..base de riqueza social de un país.

Tanto en las jornadas de negociación colectiva con la ministra de Trabajo Yolanda Diez como en la de Reforma de las Pensiones con el ministro Escrivá organizadas por UGT, han coincidido en destacar que: "No podemos seguir admitiendo que las empresas sigan engordando sus beneficios a costa del esfuerzo de los trabajadores. No es posible que mientras alguien se llena los bolsillos se devalúen los salarios de los trabajadores".

El mayor indicador de progreso y riqueza social de un país es la democracia económica. Hoy nuestro empobrecimiento progresivo tiene que ver con los privilegios otorgados a la casta empresarial y el sometimiento de los gobiernos a los oligopolios energéticos y de una banca inmobiliaria y financiera. Pero ya aparece el más peligroso, pues tiene que ver con la salud y la esclavitud, al ser indispensable como el respirar, me refiero al oligopolio del Banco del Agua.

Es innegable el colapsado del sistema en todos sus ámbitos, al evaluar desde su falta de capacidad resolutiva a favor de, la pobreza creciente, crispación y violencia social, y del exceso de mortalidad relativa a otros años, en una sociedad “profilácticamente” más medicalizada que nunca..¿donde se ha visto? Retrocedemos a pasos de gigante, aunque nuestra falta de ambición evolutiva tampoco nos había llevado tan lejos en esta fallida democracia. Más que nunca en ésta década, la desinversión social en lo básico, deja claro que los gobiernos no quieren dar más de sí para sostener lo público…...principalmente la sanidad.

Escenifican seguir prestando servicios públicos, pero es imposible que sean de calidad, ya que a la falta de inversión, desmotivación laboral y al amiguismo sectario con regalías y nombramiento de cargos y directivos, se le suman derivaciones y concesiones muy opacas a favor de lo privado con ánimo de lucro. Una práctica clientelar que pone fin a un histórico buen servicio social.

Una verdadera sociedad democrática, al margen de lo que hagan en “palacio”, se distingue cuando se asienta sólidamente en seis pilares básicos que tienen que ver con lo sanitario, educativo, judicial, residencial, socioeconómico y sociolaboral, Si los tres primeros están bien equipados de medios económicos y humanos, y se les deja hacer sin pretender controlarlos tanto como hacen los gobiernos de este país, disfrutaríamos de una sociedad de progreso y libertad, nunca conocida, lo cual permitiría relacionarnos desde unos valores creativos, cognitivos y espirituales enriquecidos. Es en los otros tres donde los gobiernos tiene que dar todo de sí…ahí se les percibe perezosos por conflicto de intereses.

Es triste y desalentador, percibir que en lo mercantil prevalece la progresión de intermediarios comisionistas, y que en lo tecnológico, idolatrar la inteligencia artificial e internet para manejo de todas las cosas, les permite controlar hasta lo más íntimo de las personas. Sí tecnología digital de gran alcance, con equipos de electromedicina aplicada a lo sanitario para diagnóstico y servicio. Sí tecnología digital en la vida social para prevención de delitos y accidentes. Pero nunca llegar a la aberración espiritual hoy ya consumada, al utilizarla para control, conducción y coerción a ciudadanos “libres”, cuando la inmensa mayoría, somos personas sanas y sin antecedentes delictivos….¡¡¡nunca!!!

Pobre país hipotecado por oligarquías multinacionales. Supone haber perdido nuestra condición de nación soberana y pasado a ser………...colonia extranjera.

Este es el mayor signo de decadencia de nuestro sistema político y civilización humana: seguir adelante sumisos a una agenda global que esclaviza a sus ciudadanos, a pesar de saber que, esas prácticas abusivas desde el poder, aunque no sean punibles desde sus leyes, contravienen las leyes que están por encima de la Constitución…….como es el Derecho Natural y la Ley del Cósmos.