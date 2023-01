​La nomofobia Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 16 de enero de 2023, 09:09 h (CET) La baja autoestima o la inseguridad personal es una de las principales causas de la adición al móvil y de la nomofobia. Cabe señalar algunos síntomas de estos trastornos, como por ejemplo: el consultar de forma compulsiva mensajes o correos, el ser incapaz de postponer la respuesta a un mensaje, etc.



Los adolescentes son las primeras víctimas de estos trastornos, por esto los padres y educadores han de ayudarles a conseguir un buen uso del móvil y evitar que sufran nomofobia. Para ello, los expertos aconsejan fijar los momentos en los que no vamos a utilizar el móvil, como en las comidas o en las reuniones con otras personas o durante el estudio. Prevenir vale más que curar, así que lo mejor es evitar tener el móvil en la mano sin necesidad.

La comunicación digital está cambiándonos la vida, ya no caben las conversaciones amistosas. Hay un video, circulando por las redes, que asegura: "Somos una generación de idiotas, de teléfonos inteligentes y gente estúpida. Así que levanta la vista del teléfono y apaga la pantalla".

Hay que apagar el móvil y levantar la vista para vivir una vida en plenitud, disfrutando de la familia, de los amigos y de tantas otras cosas de nuestra vida que nos hacen mejores personas. Vale la pena, poner en práctica este mensaje al menos de vez en cuando y reflexionar sobre él.

