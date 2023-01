¿Cómo cuidar las grietas de lactancia? Los consejos de We Are Mammas

Las grietas de lactancia son una afección muy habitual en las madres lactantes, que debe ser abordada a tiempo para evitar que se agrave. Por ello, We Are Mammas ofrece diversas soluciones para abordar las grietas de lactancia y facilitar así el bienestar de las madres lactantes durante este proceso.

¿Cómo cuidar las grietas de lactancia? Las grietas de lactancia son heridas que aparecen en los pezones y areolas. Estas pueden surgir como consecuencia de una posición inadecuada a la hora de lactar, un mal agarre o la presencia de frenillo sublingual en el bebé.

Para evitar la aparición de grietas en los pezones, es recomendable acudir a un experto en lactancia para luego poder implementar soluciones en el día a día. Estas consisten en reconocer un buen agarre, evitar el uso de chupete y tetinas, no lavar los pechos luego de cada toma y usar los discos adecuados. Por otra parte, si ya existen grietas de lactancia, hay diversos remedios para curarlas, como aplicar un baño de pezón con sales del mar muerto después de cada toma, aplicar un bálsamo de pezón como el que ofrece We Are Mammas y secar al aire.

Un equipo comprometido con la maternidad We Are Mammas comercializa productos naturales y eficaces para el posparto y la lactancia, con el objetivo de aliviar las molestias de esta etapa que, en muchos casos, es silenciada e invisibilizada. Además, We Are Mammas es un espacio para compartir, hablar sobre maternidad y conectar con expertos para obtener información veraz, convirtiéndose en un espacio para que las madres se sientan acompañadas desde el embarazo hasta el posparto y la lactancia. La meta de esta empresa es ayudar a sus clientas a aprender a equilibrar, aceptar los cambios y pedir apoyo cuando sea necesario, para que la experiencia de la maternidad no sea opacada por los miedos y ansiedades.

Por ello, We Are Mammas se enfoca en brindar soluciones de la mano de asesores de lactancia, doulas, matronas y sexólogas, para crear productos eficaces y útiles. Para lograr este objetivo, trabajan con laboratorios cosméticos nacionales para ofrecer los máximos estándares de calidad, mientras diseñan y producen productos que generen un impacto ambiental mínimo.

