Mit Mut ha diseñado una implementación estándar para ofrecer una transformación digital de bajo costo a las pymes

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Cada año más y más pymes deciden emprender su transformación digital, y estas empresas inician una prolongada búsqueda de opciones que puedan ayudarles a satisfacer sus necesidades. Las pymes enfrentan diferentes dificultades para elegir correctamente, ya que la oferta de diferentes sistemas es interminable y todos afirman tener la solución idónea. Mit Mut, después de haber experimentado durante casi una década con diferentes sistemas, llegó a la conclusión de que, para las pymes, no hay un sistema más poderoso que Odoo.

Las razones son diversas, pero, entre las más importantes, es un sistema modular, en la nube y que facilita a la empresa tener todas sus operaciones integradas en un solo sistema. Además, le permite crecer y añadir nuevas funcionalidades según lo que requiera la empresa. Esto es una gran diferencia contra la forma tradicional de operar de las pymes, en las que tienen varios sistemas que no se hablan entre sí y manejan múltiples hojas de Excel, con una contabilidad que no se puede consultar en tiempo real. Es decir, la empresa se dirige más por la intuición del Director General que por el análisis de los números de la empresa.

Para facilitar la decisión de adoptar Odoo, Mit Mut ha diseñado una implementación estándar para ayudar a este tipo de empresas a iniciar su transformación digital y generar resultados más eficaces en el menor tiempo posible. Este servicio tiene como herramienta principal a Odoo, un ERP y CRM open source reconocido en España y Latinoamérica por estar compuesto por una serie de funciones claves para proporcionar soluciones optimizadas a los negocios actuales.

¿Qué es Odoo y por qué contratarlo con Mit Mut? Odoo es un sistema completo que combina las herramientas y funcionalidades más demandadas de los ERP y CRM para ofrecer soluciones completas para cada necesidad empresarial. Dentro de estas soluciones, destacan el aumento de ventas y uso fácil de puntos de ventas, integración sencilla de servicios, optimización de operaciones y desarrollo de sitios web.

A su vez, este sistema ofrece un mayor manejo de finanzas, automatización de estrategias de marketing y personalización del propio ERP-CRM. Debido a todos estos beneficios, muchas compañías han confiado en Odoo para incrementar su productividad y mejorar sus operaciones empresariales.

Por supuesto, la integración de un ERP en un negocio no siempre es tarea fácil, especialmente si se tratan de pequeñas empresas que apenas están iniciando su primera transformación digital. Por ello, resulta ideal contratar a especialistas en dicha integración, como Mit Mut, marca reconocida por estar entre los 5 mejores patners de Odoo en Latinoamérica.

Su equipo de profesionales sabe cómo implementar con eficacia este ERP-CRM y evitar aquellos factores que originan proyectos fallidos tras su instalación.

Digitalización de pymes y microempresas con Odoo y Mit Mut En los últimos años, Mit Mut ha proporcionado soluciones de ERP y CRM mediante Odoo a empresas medianas que operan en Latinoamérica y España. Ahora, han iniciado un plan de digitalización pymes para ayudar a las nuevas marcas a iniciar su transformación digital para operar con eficacia en el entorno virtual. De igual forma, este plan está pensado para que las mismas aprovechen los múltiples beneficios que ofrecen herramientas avanzadas como Odoo, para evitar las tareas repetitivas y maximizar la productividad empresarial. En el plan de digitalización pymes de Mit Mut, sus profesionales inician por la realización de un diagnóstico exhaustivo para entender las necesidades del negocio antes de ejecutar la transformación digital. Posterior a ello, dan propuestas y precios efectivos, así como un alcance fijo con base en el análisis previo. Como pasos finales, la compañía integra el ERP-CRM en la estructura digital empresarial de sus contratistas, proporcionan asesorías profesionales y ofrecen mantenimiento correctivo y preventivo posinstalación.

Actualmente, Mit Mut está compuesta por un equipo de consultores con mucha experiencia en habilidades técnicas y humanas. A su vez, trabajan con base en una metodología propia y robusta que resulta de la combinación de los métodos japoneses, PMI y los lineamientos dictados por Odoo.



