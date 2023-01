Las botas camperas de Viva La Feria; el complemento perfecto para ferias y romerías Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

España es un país donde prima la celebración de muchas festividades que mezclan aspectos de origen cultural y religioso. Entre sus fiestas populares se encuentran distintas ferias y romerías que se realizan en el campo en honor a alguna ermita o santuario. Al desarrollarse en este tipo de terreno, es recomendable utilizar accesorios que aporten comodidad y facilidad, debido a las condiciones particulares que presentan los suelos del campo. Uno de los complementos ideales son las botas camperas para hombre y mujer, que se pueden encontrar en la tienda online de Moda Flamenca de Viva La Feria.

Variedad de complementos y calzados para las ferias y romerías en España Las botas camperas, también conocidas como botas rocieras, son un tipo de calzado alto diseñado para proteger los pies y piernas de la hierba y maleza del campo. Su origen data del siglo XIII, aunque fue en el siglo XIV cuando se crearon las primeras botas camperas, tal y como se conocen hoy en día. Este calzado es perfecto para asistir a las ferias y romerías que se hacen a lo largo del territorio, no solo por supracticidad y funcionalidad, sino por ser un complemento que combina con el estilo de vestuario típico de estas festividades. En Viva La Feria se presenta un amplio catálogo de estas botas, con distintos ejemplares de botas camperas de caña alta con modelos clásicos, con tacón, de cuero y distintos modelos para niños. Por otra parte, los botines camperos se caracterizan por tener la horma ancha y el empeine alto. De este estilo Viva La Feria dispone de modelos con tacón de bloque, planos, con tacón en forma de cono, con hebillas y lisos. También presentan botas rocieras, las cuales nunca pasan de moda y pueden combinar con cualquier tipo de ropa. Por último, Viva La Feria tiene una variedad de zapatos camperos robustos y resistentes, llenos de gran elegancia y comodidad.

Botas camperas de fabricación artesanal Viva La Feria utiliza excelentes materiales en la fabricación de cada uno de los modelos de botas camperas que tienen disponibles. Tanto las botas como los botines camperos, botas rocieras, zapatos camperos, etc., se elaboran de manera artesanal, cosidos a mano para garantizar su máxima durabilidad y asegurar la mayor comodidad. En la tienda de esta empresa se pueden encontrar modelos para hombre, mujer y niño. También hay algunos modelos como el botín campero que son unisex.

Viva La Feria dispone de todo tipo de complementos para las ferias y romerías, no solo botas camperas de caña alta y botines camperos, sino trajes camperos, con una variedad de chaquetas, chalecos y chaquetillas para disfrutar de estas fiestas con el mejor atuendo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.