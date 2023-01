Las claves para conseguir más pacientes para una consulta de psicología, de la mano de Discovery Marketing Emprendedores de Hoy

El marketing se ha convertido en una herramienta esencial para el mundo empresarial contemporáneo. Las estrategias en este ámbito ayudan a las compañías a conectar con su público objetivo y generar ventajas competitivas que les permiten mantenerse a flote en el mercado.

Sin embargo, algunos servicios especializados requieren de estrategias específicas para su sector, como sucede con los especialistas de la salud mental. Para estos profesionales, la mejor alternativa es recurrir a servicios de marketing para psicólogos, como los de Discovery Marketing, una agencia que les ofrece las claves para conseguir más pacientes para una consulta de psicología.

Las pautas esenciales en el marketing especializado para servicios psicológicos Las plataformas digitales, páginas web y redes sociales constituyen potentes herramientas de promoción, pero en el ámbito de la psicología requieren un enfoque particular. Lo primero que requiere un psicólogo para posicionar su consulta es un diseño web adecuado, capaz de elaborar una página que transmita confianza y seguridad a los usuarios. Para ello, se pueden utilizar diversos recursos, como contenidos multimedia, casos de éxito, programas formativos, etc. Sin embargo, lo más importante es transmitir empatía en ese contenido, haciendo que sea cercano para sus usuarios.

También se debe poner atención a las redes sociales. Estas plataformas son de gran ayuda para presentar una clínica cercana con los pacientes. Sin embargo, esto requiere contenido publicado de forma regular y que, sobre todo, sea de utilidad en temas de salud mental para los usuarios. Por otro lado, el branding y el diseño de marca tienen sus propias particularidades en este campo. Una consulta de psicología necesita una identidad visual sobria, capaz de transmitir confianza y seriedad en cada detalle, desde los colores corporativos hasta la tipografía utilizada.

Una agencia especializada en posicionar empresas del sector sanitario Entre las numerosas agencias de marketing que existen en España, no todas conocen estas pautas clave sobre el marketing para psicólogos, ni saben adaptar sus servicios a lo que requiere este campo. Discovery Marketing es un caso particular cuyos servicios se enfocan específicamente en el posicionamiento de los profesionales de la salud y sus respectivos centros.

En ese sentido, una de sus áreas de especialidad radica en el marketing para psicólogos, un ámbito en el que cuentan con sus propios especialistas médicos, para analizar la pertinencia y eficacia de cada estrategia de marketing. Esto les permite adecuar sus propuestas a lo que establece la normativa sanitaria y evitar aquellas técnicas promocionales que, incluso por ley, no se deben utilizar para posicionar este tipo de empresas.

Estos especialistas trabajan en conjunto con un experimentado equipo de marketing que conoce a fondo las claves para conseguir más pacientes para una consulta de psicología. Además, se encargan de realizar un diagnóstico profundo de cada clínica, para empezar a trabajar desde la creatividad y desarrollar así estrategias que permitan posicionar al consultorio por lo más alto.



