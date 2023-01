El arte de crear espacios armoniosos a través del FengShui, con Nüwa Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

En la filosofía china es muy común la aplicación del FengShui como elemento esencial para mejorar la armonía en los espacios de un hogar y generar influencias positivas que proporcionen un bienestar adecuado. Algunos ven el FengShui como una actividad supersticiosa debido a que muchas personas lo utilizan de manera poco eficaz o con fines comerciales. Sin embargo, Nüwa, especialistas en esta área, mencionan que el enfoque de esta técnica se relaciona directamente con el estudio del entorno y el arte de los espacios y no con comprar artículos extranjeros para decorar.

Consultores especializados en FengShui Nüwa es un centro de bienestar ubicado en Las Rozas que ha agregado un servicio de consultoría de FengShui para ayudar a las personas a generar un ambiente de armonía en su hogar o trabajo. Este centro opera con el modelo clásico de FengShui en sus 5 secuelas con base en cálculos exactos de la brújula. Durante las consultorías, los especialistas del centro hacen mucho hincapié en que esta práctica es más que solo colocar figuras en la propiedad o mover objetos como espejos de un lado a otro. Por el contrario, se trata de un arte de los espacios que opera de acuerdo a las interacciones de la naturaleza y cómo la energía se encapsula en cada uno de los mismos. El término energía muchas veces puede confundir a los clientes, ya que piensan que se trata de actividades místicas o sobrenaturales. Sin embargo, los especialistas de Nüwa explican que se trata de información recogida de los estímulos que rodean un entorno específico.

Cómo aplicar el FengShui en el hogar Como ha mencionado Nüwa en sus publicaciones recientes, el estudio del entorno es imprescindible antes de aplicar FengShui. Es importante analizar la parte visual, el olor, el sentir y lo que se aprecia de manera consciente e inconsciente. De igual forma, es crucial estudiar cómo las influencias magnéticas de las diferentes direcciones cardinales afectan el posicionamiento del propietario en cada una de las estancias del hogar. Los especialistas de la empresa mencionan que durante la integración del FengShui en el hogar y tras la finalización, los propietarios notarán que no están presentes curas o arreglos llamativos. La razón de ello es que el objetivo es generar un domicilio normal, pero que proporcione una sensación de calidez, comodidad y bienestar. No es estrictamente necesario colocar figuras de otras culturas, espejos y bolas facetadas por todos los espacios para conseguir beneficios. Por el contrario, una buena disposición de los muebles, una correcta combinación de texturas, colores y olores y una orientación de los espacios adecuada bastará para crear un hogar confortable, armonioso y positivo.

Nüwa es un centro especializado en acupuntura, tratamientos faciales, nutrición, quiromasaje, FengShui y todo lo relacionado con las terapias complementarias.

Hoy en día, destacan por ofrecer soluciones naturales para todas las edades y atención personalizada a cada cliente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.