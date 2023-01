Portátiles reacondicionados para empresas, de la mano de Jet Computer

Hoy en día, el teletrabajo es considerado una de las modalidades más populares entre los empleados y emprendedores por lo eficaz que resulta para administrar el tiempo. Por supuesto, para operar en dicha modalidad es importante disponer de ordenadores y dispositivos móviles avanzados que puedan asegurar la realización eficaz, rápida y segura de los proyectos. Para ello, Jet Computer ofrece a los trabajadores y empresas portátiles reacondicionados de alta calidad que les permiten ahorrar dinero y ayudar al planeta sin afectar el desarrollo óptimo de sus labores.

Ventajas de los portátiles reacondicionados en las empresas El sector digital está cada vez más integrado en todos los sectores de negocio, por lo que el uso de ordenadores y otros dispositivos electrónicos resulta imprescindible para cualquier empresa. Independientemente de si se trata de un negocio que opera de manera presencial, a distancia o híbrido siempre será requerido un portátil optimizado, especialmente para las compañías IT. Jet Computer ofrece a las empresas una solución altamente rentable, la cual consiste en la compra de portátiles de última generación que han sido reacondicionados por especialistas en el área. Las principales ventajas de estos portátiles son dos: el ahorro de dinero y la protección del medioambiente. Debido a que no son productos nuevos, su precio se reduce considerablemente. Sin embargo, provienen de marcas reconocidas como Dell, HP o Lenovo y no han sufrido golpes o daños graves. Por otra parte, protegen al medioambiente porque la compra de los mismos evita el desecho excesivo e innecesario de portátiles y de sus respectivos componentes.

¿Por qué comprar un portátil reacondicionado con Jet Computer? Muchas personas relacionan la palabra reacondicionado o usado con un producto poco eficaz o propenso a sufrir de daños constantes. Sin embargo, empresas como Jet Computer saben seleccionar portátiles aptos para ser reacondicionados y al mismo tiempo que puedan ofrecer la comodidad y funcionamiento óptimo de un equipo nuevo. Además, estos son económicos, pero no obsoletos, es decir, la mayoría cuenta con procesadores potentes y tarjetas gráficas de primera calidad. De igual forma, existen portátiles reacondicionados para todas las necesidades empresariales como, por ejemplo, de poco peso y grosor para trabajar de manera más confortable durante los viajes de negocios. A su vez, la compañía ofrece una gran variedad de ordenadores de todas las marcas conocidas a nivel internacional para que las empresas sientan la seguridad de comprar un artículo altamente eficaz. Jet Computer también dispone de servicios de financiación a medida para que las pymes, microempresas y autónomos puedan pagar los portátiles en cómodas cuotas. De esta manera, no es necesario que esperen mucho tiempo para iniciar sus proyectos y negocios.

En Jet Computer hay una gran variedad de portátiles I3 a I7 y de torre o WorkStation de diferentes marcas y tamaños para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes. A su vez, esta compañía ofrece monitores, discos duros, memorias, placas base, accesorios y otros componentes para los portátiles reacondicionados.