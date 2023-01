Los mejores calamares en su tinta están en Casa Ricardo, Madrid Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Para las personas interesadas en las opciones gastronómicas marítimas, hay un gran listado de opciones alrededor de Madrid. Sin embargo, eso no significa que todas ellas sean de calidad y que sus precios sean competitivos en el mercado.

Si se buscan los mejores calamares en su tinta, uno de los establecimientos con mayor trayectoria es Casa Ricardo, un restaurante con una receta especial para la preparación de este plato tan exquisito. A su vez, hacer una reserva es muy sencillo mediante las herramientas digitales y cuentan con una oferta de experiencias gastronómicas especiales que son un regalo ideal.

Calamares en su tinta Aunque este es un producto muy emblemático de la comida marítima, su cocción debe seguir varios protocolos para mantener el mejor sabor posible. Hay que tener varios elementos en cuenta como la suavidad del plato y la apariencia, dependiendo de con qué otros elementos se sirva (aunque la opción más tradicional es el arroz blanco).

Sin embargo, tener unas cualidades tan específicas (como su color negro, que puede resultar poco atractivo para un grupo de personas) hace que sea necesario probarlo en un lugar de calidad para hacer lo posible por garantizar una buena experiencia. Casa Ricardo, por ejemplo, es una de las mejores elecciones en la zona de Madrid.

Los mejores calamares en su tinta en Casa Ricardo Este restaurante cuenta con una amplia trayectoria que inició en 1935, por lo que se han ganado un puesto como uno de los establecimientos más relevantes dentro del ecosistema gastronómico en la capital española. Los calamares en su tinta son uno de sus platos insignia por su receta especial y lo mejor es que las personas celiacas pueden consumirlos sin ningún tipo de problema al no incluir gluten. Su precio es de 21,90 euros, un coste muy competitivo dentro del mercado de este tipo de alimentos.

Aunque tienen una gran oferta de comida marítima, también tienen otras opciones más afines a la cocina tradicional española. Sin embargo, uno de sus mayores atractivos son sus experiencias gastronómicas, tarjetas de regalo que se pueden obsequiar a cualquier tipo de interesado en conocer sus platillos para que disfrute de una jornada sin precedentes. Los precios varían desde los 68 hasta los 80 euros, por los que se adaptan a cualquier tipo de capacidad económica y no es necesario esperar a una fecha especial para entregarlas.

En conclusión, los calamares en su tinta son un plato con muchos elementos a tener en cuenta al momento de su preparación, por lo que lo mejor es acudir a un restaurante experto en el tema para saborearlos de la forma correcta. Casa Ricardo es un restaurante que tiene décadas de experiencia no solo con este platillo, sino también con todo un amplio catálogo de opciones y sus tarjetas de regalo son la opción ideal para entregarle a un ser querido.



