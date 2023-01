Valeria Sayas lanza ‘El magnetismo del dinero’ Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Existen diversas herramientas para potenciar el control de las finanzas personales y conseguir los recursos para cumplir los sueños u objetivos de vida. Algunas de ellas se relacionan con las capacidades o conocimientos profesionales en el ámbito de los negocios, pero otros van más allá de lo tangible.

Así lo señala Valeria Sayas, mentora experta en manifestación de abundancia, quien ha desarrollado una escuela digital para acompañar a las mujeres a cumplir sus metas económicas. El magnetismo del dinero es un programa único en el mercado por su contenido, herramientas y metodología, diseñado para guiar a sus participantes a alcanzar el éxito financiero.

Los conceptos clave para comprender el flujo de la riqueza El magnetismo del dinero es un programa online de alto impacto, diseñado por Valeria Sayas para enseñar a las mujeres a manifestar su propia riqueza, a través de un manejo mucho más empoderado de la energía y la mentalidad del dinero. Este proceso desvela conceptos y técnicas sobre el dinero que solo se manejan en las altas esferas. Ofrece un paradigma sobre el dinero desconocido para la mayoría. Enseña, entre otras cosas, a sus participantes a comprender la influencia que tienen el subconsciente, las emociones propias y las energías propias y del entorno en el flujo de la riqueza, a través de sesiones mentoría que abordan este tema desde un enfoque integral.

A partir de este aprendizaje, las participantes desarrollan la capacidad para manejarse con todos estos elementos y las habilidades para utilizarlos a su favor de forma automática, con el fin de redireccionar esas energías hacia su sobreabundancia financiera. Estas características lo han convertido en un programa con alta demanda, el cual, no obstante, solo está disponible en unas pocas ediciones al año. Por esta razón, conviene inscribirse con anticipación en la lista de espera actualmente vigente en su página web, para poder acceder a todos estos beneficios.

La plenitud que yace en la esencia de cada mujer Valeria Sayas se describe hoy como una mujer plena, empoderada, capaz de liberar su vida y de manifestar la abundancia en ella. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que, de la misma forma que muchas de las mujeres que participan en sus programas, ella vivió una vida a medias durante muchos años. En esta etapa, era totalmente ignorante de su poder para crear y vivía sus días anhelando el éxito de las personas que la rodeaban. Sin embargo, esta situación cambio dramáticamente a sus 30 años, época en la que descubrió que su propio éxito no dependía de factores externos, sino de su mundo interior.

Este descubrimiento le llevó a tomar el control de su vida, hasta convertirse en la mujer plena y abundante que es hoy. Su misión actual, a través de sus programas formativos, es compartir las experiencias, conocimientos y aprendizajes que le dejó ese profundo proceso de transformación, para ayudar a las mujeres que pasan por esta situación a descubrirse a sí mismas y a despertar ese estado de plenitud, abundancia y empoderamiento que yace en su interior, así como a sanar su relación con el dinero para que creen su propia riqueza, tal como lo hizo ella y como lo han hecho ya las cientos de mujeres que han pasado por su escuela en los últimos años.



