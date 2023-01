La Tienda HOME y sus ofertas en colchones y sofás de enero Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El comienzo del año siempre trae consigo un conjunto de propósitos a cumplir a lo largo del mismo como por ejemplo dejar de fumar o llevar una mejor alimentación. Por otro lado, también trae consigo una serie de deseos a cumplir como puede ser el cambiar el sofá o cambiar el colchón para dormir mejor por las noches.

En ese sentido, el contexto de subidas generalizadas de precios en todos los ámbitos de la vida, hace que se deban analizar mejor las compras que se realizan, más si cabe cuando se llevan a cabo compras que afecten al descanso del día a día.

Es por ese motivo que desde La Tienda HOME han querido hacer un esfuerzo para que los precios de sus colchones y sofás sigan siendo competitivos en este nuevo año sin que eso afecte a la calidad de los mismos.

La Tienda Home comienza el año con promociones y descuentos La Tienda HOME es una tienda online especializada en la venta de sofás, colchones y complementos para el hogar, siendo un referente en la venta de productos de descanso desde el año 2003.

Teniendo en cuenta la situación actual en la que el coste de la vida no para de subir, La Tienda HOME pone a disposición de sus clientes promociones y descuentos para facilitar el acceso a sus productos.

En su página web se pueden encontrar rebajas en sofás cama, sofás chaise longue o sofás rinconera, y también en diversos tipos de sillones de tela, piel o ecopiel además de en colchones. Los usuarios que elijan La Tienda HOME van a lograr no solo ahorrar, sino también comprar productos de calidad con garantías ya que todos sus artículos cuentan con un mínimo de tres años de garantía, llegando hasta los 5 años en algunos productos.

Las valoraciones y descripciones de los productos garantizan credibilidad y confianza El surgimiento de internet generó que las empresas, marcas o negocios de diferentes sectores tengan que adecuar la forma de comunicarse con quienes consumen sus productos o utilizan sus servicios.

Con esta transformación surgieron herramientas que ayudan a los usuarios a saber la calidad de una tienda online, siendo las valoraciones de la web una de las más destacadas.

Si un sitio online obtiene buenas opiniones, promueve credibilidad y confianza. En este sentido, La Tienda HOME tiene más de un 93 % de opiniones positivas. El servicio que brinda la compañía cuenta con el sello de plata eKomi, símbolo de calidad y prestigio.

Por otro lado, las descripciones de los productos son importantes, ya que a través de ellas el cliente puede obtener toda la información necesaria que le ayudará a saber si el producto que está viendo es adecuado o no para él. En ese sentido, La Tienda HOME ofrece todo tipo de detalles de los productos como las medidas y características principales del mismo. Por otro lado, a la hora de comprar un sofá el cliente podrá configurarlo a su gusto ya sea en colores, telas o formas del sofá gracias a su simulador virtual de sofás.

Es por eso, que si estás pensando en renovar tu colchón o sofá, las ofertas del mes de enero en La Tienda HOME te darán la oportunidad ideal para realizar la compra al mejor precio.



