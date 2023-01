Visitar Catalunya, un destino turístico top Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Visitar Catalunya en cualquier época del año ofrece a los turistas la posibilidad de conocer encantadores pueblos y maravillosas ciudades, además de estar en contacto permanente con la naturaleza y encontrar diversos lugares mágicos. Asimismo, es posible recorrer una de las metrópolis más visitadas del mundo como Barcelona, realizando múltiples actividades culturales y de ocio.

En este sentido, Judit y Dani, dos residentes de Terrassa y Barcelona y autores del blog de viajes La Vida No Es Solo Trabajar brindan a los lectores una guía para visitar los lugares que transformaron a Catalunya en un destino turístico top.

Catalunya, un destino turístico top Judit y Dani son dos apasionados de los viajes y el turismo por lo que pueden ofrecer a sus lectores de primera mano una selección de los mejores sitios para visitar en Catalunya. De esta forma, han elegido 36 destinos que los turistas no pueden perderse en Barcelona, Lleida y Tarragona, aunque en su blog hay más de 100 propuestas diferentes.

En primer término, gracias a su buen clima, sus playas y una gastronomía mediterránea de primer nivel, Barcelona es la ciudad más icónica y conocida de Catalunya, la cual atrae a millones de turistas de todo el mundo cada año. A su vez, Girona es otro de los lugares que se pueden visitar en Catalunya, brindando la posibilidad de conocer uno de los barrios judíos más importantes del mundo, de apreciar dos joyas arquitectónicas como su catedral y la basílica, y de degustar los más exclusivos platos en El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes a nivel internacional.

Otros imprescindibles qué ver en Catalunya Otra de las ciudades importantes de Catalunya es Tarragona, reconocida como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su legado romano. Por su parte, en lo que respecta a pueblos pequeños de esta comunidad, es posible mencionar una de las joyas de la Costa Brava como Cadaqués, localidad que deleita la vista de los turistas con sus idílicas casitas blancas que bordean el mar. Al mismo tiempo, no se puede dejar de lado a Calella de Palafrugell, uno de los principales pueblos turísticos de Girona que tiene a la pesca como principal actividad de sus pobladores.

Además, La Vida No Es Solo Trabajar destaca a Peratellada, una pequeña villa medieval que transmite un encanto indescriptible, y a Tossa de Mar, una población de no más de 6.000 habitantes considerada el pueblo más romántico de la Costa Brava.

Por lo tanto, quedan de manifiestos los motivos que convirtieron a Catalunya en un destino turístico top, ofreciendo una amplia variedad de actividades para realizar y sitios para conocer. Así, quienes busquen indagar en profundidad toda la información turística de esta comunidad autónoma, pueden visitar el blog de viajes La Vida No Es Solo Trabajar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Egipto, uno de los viajes más demandados del año ¿Cuáles son los beneficios de las joyas con amatistas? Solución de averías con presupuesto cerrado con Antenistas Valencia Consulting Ad Hoc ofrece diferentes cursos de marketing online Olivos Extremadura, la tienda de decoración para comprar olivos centenarios