DoGood y la importancia de los criterios ESG

viernes, 13 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Actualmente, todas las actividades profesionales están impulsando cambios para combatir la crisis que atraviesa el medioambiente. En este contexto, el mundo de las inversiones no es la excepción. De hecho, en este ámbito están cobrando cada vez más importancia los criterios ESG, que sirven para determinar inversiones que son socialmente responsable.

Según explican los expertos de la firma DoGood, las siglas ESG se corresponden con las palabras en inglés enviromental, social y governance. Estos criterios se emplean para analizar cuál es el impacto que las empresas tienen en el medioambiente, en el entorno social o la comunidad y en los propios accionistas.

El papel de los criterios ESG a la hora de invertir Al referirse a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, estos criterios están siendo cada vez más considerados y son determinantes para los inversores. En este sentido, las empresas que cumplen con estos estándares tienen la capacidad de atraer más capital. Además, la inversión en este tipo de compañías se considera como socialmente responsable.

Cuando las empresas incorporan criterios ESG no solo logran un mayor compromiso con la sociedad, sino que también consiguen más rentabilidad. Esto se debe a que, en los últimos años, el interés por el medioambiente y las cuestiones sociales se ha incrementado. Además, cumplir con reglamentos relativos al cambio climático y otros objetivos sostenibles es, hoy en día, una obligación.

Por tanto, los inversores institucionales comparan datos en torno a la sostenibilidad para evaluar en qué empresas confían. De esta manera, los criterios ESG se han vuelto fundamentales para el proceso de inversión.

DoGood brinda una solución para mejorar las métricas ESG El software desarrollado por esta empresa es eficaz para mejorar las métricas ESG y los estados de información no financiera de una empresa. Esto se debe a que con DoGood es posible implicar a todos los equipos y empleados en conseguir los objetivos de un plan de sostenibilidad. El programa incluye distintos retos que sirven para cambiar hábitos y adquirir una nueva mentalidad.

Además, al implementar esta solución, la sostenibilidad deja de ser una cuestión exclusiva de un solo departamento y pasa a ser un objetivo común de la empresa. Por otra parte, la plataforma de DoGood crea indicadores del impacto ESG de cada empleado y provee datos que se pueden añadir a un informe no financiero de cada compañía. A su vez, todas las métricas que se miden responden a las exigencias de los principales estándares de sostenibilidad vigentes.

Con las herramientas diseñadas por DoGood, es posible implementar cambios para cumplir con criterios ESG. De esta manera, una empresa no solo gana en sostenibilidad sino también en rentabilidad.



