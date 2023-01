Tipos de chaquetas de ciclismo, según Sanferbike Emprendedores de Hoy

viernes, 13 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Para practicar con éxito cualquier disciplina deportiva hace falta, además de una buena condición física, una indumentaria adecuada, cómoda y útil. La ropa para ciclismo no es la excepción, y nadie conoce mejor las necesidades de un ciclista que otro ciclista. Por eso, en Sanferbike todos los empleados son ciclistas, una condición que les permite identificarse perfectamente con los consumidores y ofrecerles un mejor servicio y atención personalizada, con conocimiento. Sus agentes no solo venden chaquetas de ciclismo, sino que las prueban y las usan para conocer bien el producto y asesorar a los clientes en su búsqueda de nuevas adquisiciones.

Un diseño para cada ocasión Ir en bicicleta es, para muchos, la mejor experiencia del mundo. Sin embargo, la práctica de esta actividad puede resultar muy pesada si no se sabe elegir bien la chaqueta adecuada para cada estación meteorológica. Por este motivo, es bueno conocer los tipos de chaquetas de ciclismo que existen.

Las chaquetas para ciclismo están diseñadas específicamente para la práctica de ese deporte. Los materiales, el patrón y la elasticidad, el tipo de ajuste o el corte de la chaqueta determinan la funcionalidad, dependiendo además, de las condiciones meteorológicas y el grado de protección que se necesite. De esta manera, los cortes serán menos ajustados si se usan para desplazarse en la ciudad o incluso montaña, y mucho más ajustados para la práctica del ciclismo de carretera o gravel, por ejemplo.

El clima dicta la regla La chaqueta ciclista debe proteger contra las condiciones meteorológicas adversas. Durante el invierno es mejor utilizar chaquetas térmicas con abrigo interior, que regulan y mantienen una buena temperatura corporal. Mientras que si no hace mucho frío, suele ser suficiente con usar un maillot de manga larga y a veces combinado con un chaleco. Asimismo, si en la ruta se prevé que habrá viento, es importante que la chaqueta cuente con un buen tratamiento cortavientos, diseñada para ofrecer protección en la zona del pecho, y además, muy ceñida al cuerpo. Cuando las probabilidades anuncian lluvia, se necesita además una chaqueta impermeable o resistente al agua, y más o menos abrigada, dependiendo de la temperatura y la estación del año.

Para ayudar a los clientes a reconocer más fácilmente el tipo de chaqueta que necesitan, en Sanferbike se utiliza el criterio del abrigo. Si la prenda ofrece abrigo interior, se trata de una chaqueta, bien sea térmica cortavientos o térmica impermeable. Mientras que si no tiene ningún abrigo interior, técnicamente no es una chaqueta, sino un cortavientos o impermeable. Sea cual sea la situación, Sanferbike ofrece algunas de las mejores chaquetas de ciclismo y su personal está siempre disponible para ofrecer la mejor asesoría para una elección correcta de cada prenda.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.