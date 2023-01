Igualdad en la empresa y las últimas novedades del Parlamento Europeo Emprendedores de Hoy

La igualdad en la empresa son todas aquellas medidas que garantizan que no haya discriminación. Entre ellas se encuentran las que velan por la no discriminación por sexo, es decir, que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades dentro de una organización. Esto sucede desde hace 15 años, específicamente cuando la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, impuso los planes de paridad a compañías con más de 250 trabajadores. Hasta la fecha, han habido una serie de modificaciones. De hecho, en 2022 han aparecido nuevas legislaciones. Los especialistas de CIEDO, los cuales ofrecen servicio de consultoría organizacional, amplían esta información.

CIEDO habla sobre las nuevas medidas en materia de igualdad en la empresa Desde CIEDO resumen cuáles son las nuevas medidas en materia de igualdad en la empresa. Recuerdan que este 2022 el Parlamento anunció una ley para impulsar la paridad de género en las cúpulas empresariales. Acotan que dicho instrumento legal obligará a las compañías que cotizan en la bolsa de la UE a que el 33 % de los puestos de director los ocupen personas de sexo femenino.

Recalcan que la medida se debe ejecutar antes de que culmine el mes de junio del año 2026. Asimismo, manifiestan que es obligatorio informar a las autoridades acerca de la representación de mujeres y hombres en los consejos de administración.

Destacan que las pymes con menos de 250 empleados no tienen que apegarse a la ley. A su vez, puntualizan que las organizaciones que no tengan procesos de contratación abiertos y transparentes serán multadas e incluso, los tribunales podrán anular los nombramientos de juntas directivas.

Sobre las nuevas medidas en material de acoso y violencia sexual En otro orden de ideas, indican que en este 2022 han aparecido dos nuevas legislaciones de aplicación general, las cuales tienen que ver más con materia de acoso. Explican que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, exige a los empresarios detectar acosos y discriminaciones, así como también prevenirlos y tomar medidas.

Agregan que otra de las nuevas normativas es la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Esta determina que el acoso sexual se debe contemplar como un riesgo laboral. Por tal razón, las empresas deben volver a evaluar los puestos de trabajo, evitar y prevenir los riesgos de violencia sexual y formar a los trabajadores sobre este tema.

Por otra parte, cabe destacar que la legislación española exige a las empresas tener un plan de igualdad registrado al que se le hace un seguimiento. Sin embargo, muchas de ellas todavía no lo tienen o no lo cumplen.

Por tal razón, CIEDO ha creado un protocolo basado en la ley y en las recomendaciones del Instituto de la Mujer para ayudar a las compañías. Los interesados deben ingresar a su página web y contactar con los especialistas.



