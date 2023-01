Dataeraser explica la importancia de realizar una destrucción de documentos de forma segura Emprendedores de Hoy

En reiteradas ocasiones, las empresas necesitan acudir a la destrucción de documentos, como, por ejemplo, papeles y tarjetas SIM, para eliminar información confidencial, como facturas, albaranes, nóminas, contratos, etc. La razón principal que las lleva a dicha acción es que los archivos físicos a medida que pasa el tiempo se van deteriorando, incluso se hacen ilegibles, por lo que no tiene sentido tenerlos guardados en las oficinas. Además, archivar de forma inadecuada puede acarrear un incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Sin embargo, desde la compañía Dataeraser explican que para destruir papeles importantes se debe buscar ayuda profesional para garantizar que el proceso sea seguro.

Por qué se debe contratar un servicio profesional para la destrucción de documentos, según Dataeraser Desde Dataeraser indican que el motivo por el cual se debe contratar un servicio profesional para la destrucción de documentos es para garantizar la confidencialidad. Las empresas dedicadas a realizar estos procesos tratan la información sensible con mucha responsabilidad.

En cambio, si los archivos importantes se destruyen en cualquier lugar, pueden caer en manos de individuos sin escrúpulos capaces de tomar acciones perjudiciales para las organizaciones. En ese sentido, remarcan que cuando se toman medidas preventivas, se pueden evitar espionajes, robo de datos, entre otras cosas que pueden generar graves problemas.

Además de todo lo ya mencionado, destacan que cuando se destruyen documentos confidenciales de forma inadecuada, es decir, sin cumplir con el RGPD, las compañías se arriesgan a ser sancionadas por cantidades exorbitantes que pueden llegar a ser de hasta 20 millones de euros, lo que es igual a 4% de la factura anual.

A su vez, precisan que la eliminación de documentos es sumamente necesaria por cuestiones de seguridad, pero que también es vital para ahorrar espacio en los lugares de trabajo y para tener las áreas más ordenadas.

Dataeraser es una empresa especializada en la destrucción de archivos En el país, una de las empresas autorizadas para la destrucción de archivos es Dataeraser. La misma garantiza un procedimiento seguro, eficaz y con total confidencialidad. Son muchas las personas y organizaciones que confían en los servicios que ofrecen en este lugar, el cual destaca por contar con instalaciones propias bien equipadas y con una maquinaria de destrucción innovadora.

La compañía se encarga de todo para que los clientes no tengan que preocuparse por nada. En primer lugar, recogen los documentos a domicilio, los cuales se trasladan en contenedores especiales y vehículos autorizados y localizados por GPS. A continuación, los transportan a sus instalaciones donde se hace la respectiva destrucción cumpliendo con la normativa DIN 66399.

Los interesados en contactar con Dataeraser pueden acceder a su página web donde brindan información detallada. Además, en la plataforma están a disposición de los usuarios sus canales de contacto.



