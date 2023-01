Retos y estrategias para páginas web modernas para energía y gas

Las empresas de la industria de energía y gas son uno de los segmentos más grandes de la economía y tienen un impacto social y económico muy importante. En este sector, el uso de plataformas web es fundamental para cumplir con distintos propósitos de comunicación. Esto se debe a que una misma empresa debe poder comunicarse con sus inversionistas, con clientes industriales, con clientes de hogares, con las comunidades donde operan, con sus colaboradores y con sus usuarios internos.

Además, hay empresas que se comunican directamente con los consumidores, lo cual en inglés se conoce como B2C (Business to Consumer), mientras que otras son del tipo B2B (Business to Business) y su audiencia, por lo tanto, no son los usuarios finales, sino otras compañías.

Una solución eficiente para satisfacer todas estas necesidades son las plataformas de experiencia digital que crea y gestiona Aplyca. Esta firma trabaja como partner tecnológico de distintas empresas y se especializa en la gestión de contenidos, comercio digital y soluciones en la nube.

Desafíos de los portales web de las empresas de energía y gas Las empresas de energía y gas funcionan en muchos casos como grupos empresariales. Esto significa que sus directivos deben manejar la gobernanza empresarial a través de diferentes entidades que necesitan mantener una unidad comunicacional y estructural. A su vez, estos sectores tienen una alta madurez en términos de regulación, lo cual quiere decir que están sujetos a regulaciones muy estrictas y tienen procesos internos muy robustos.

Por estas razones, las empresas en el sector de energía y gas requieren plataformas y soluciones tecnológicas de alta calidad. Sin embargo, muchas veces no cuentan con equipos web internos con una amplia experiencia de base y dependen de pocos empleados con un verdadero conocimiento profundo sobre este tema.

Otro reto importante es poder hablar a las diferentes audiencias en un lenguaje adecuado y ofrecerles servicios web acordes a sus necesidades. Por ejemplo, es muy diferente lo que necesita un funcionario de la compañía, una comunidad por la que pasa una torre de electricidad o un inversionista internacional. En este sentido, las plataformas de experiencia digital que ofrece Aplyca proporcionan una excelente solución para gestionar contenidos personalizados.

Segmentación de audiencias en plataformas de experiencia digital Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales retos en la estrategia de comunicación web de las empresas del sector de energía y gas está en poder llegar de manera efectiva a diferentes segmentos de usuarios, a través de áreas de comunicación privadas y públicas. Esta segmentación de audiencias requiere la creación de secciones clave en los portales web.

Según indican representantes de Aplyca, las secciones de un portal son diferentes en términos de complejidad y profundidad. Además, lo que se busca en general respecto a estas áreas son mecanismos de integración y escalabilidad que permitan un desarrollo rápido, estable y seguro.

Una de las zonas de audiencias que necesitan estructuras de contenido específicas es el área de inversionistas, el cual constituye una sección clave para las empresas de este sector. Este apartado debe estar dedicado a la comunicación de información financiera. Asimismo, puede requerir integraciones con los sistemas de la bolsa de valores o servicios para el inversionista, como por ejemplo los certificados de inversión.

A su vez, el área para bibliotecas documentales es donde las empresas pueden consolidar diferentes documentos para los grupos de interés. Otra sección específica es el área de sostenibilidad, que debe estar orientada a comunicar las prácticas que tiene o implementa una empresa con respecto a sostenibilidad y medioambiente.

Para gestionar el contacto con usuarios, ya sea en empresas B2B o B2C, es necesario gestionar contenidos en un área transaccional y de servicios. En estas secciones, se puede consultar información sobre un negocio, cotizar servicios, poner requerimientos o descargar datos.

Por último, los portales web de empresas del sector de energía y gas deben contar con un área de contratistas, para desarrollar procesos de contratación online y otras secciones específicas para colaboradores y proveedores.

La importancia de la seguridad y estabilidad en portales web corporativos Debido a su gran importancia en el sector económico, las regulaciones a las que deben responder y la exposición reputacional que tienen, es fundamental que los portales web de las empresas de este sector sean muy seguros y estables.

Además, la percepción del usuario final acerca de la estabilidad del grupo empresarial adquiere una gran relevancia. Dado que son marcas de las que dependen los sectores económicos muy grandes, las estrategias tecnológicas deben responder a un nivel muy alto de expectativas en cuanto a seguridad y estabilidad.

Otro reto técnico que tienen estas plataformas es la manera en la que los recursos internos de las empresas (como el ERP, SAP o PeopleSoft), que son la fuente de información del negocio, se integran con los portales en las empresas que prestan servicios a los usuarios finales.

El reto está en que anteriormente todo el código de integración formaba parte del gestor de contenido y ahora estas empresas están favoreciendo la separación del mismo. Esto permite que el código pueda ser auditado, actualizado y administrado sin afectar al gestor de contenido o a la plataforma web que se haya elegido.

¿Cómo construir un portal para una empresa del sector energético? El proceso completo de desarrollo de un portal, la realización de pruebas y las integraciones con altos niveles de calidad son otros retos que las empresas de este sector deben enfrentar. La arquitectura web moderna es más escalable, más fácil de mantener y su desarrollo es más sencillo si se compara con los sitios web tradicionales. Una característica que las plataformas pueden incorporar para hacer todo esto más fácil es el discoverability, es decir, la capacidad de estructurar información para facilitar las búsquedas de los usuarios, tanto a nivel interno como externo.

Asimismo, aunque las empresas de energía y gas tienen experiencia en la gestión de proyectos de gran envergadura en infraestructura, no siempre cuentan con el mismo conocimiento a la hora de gestionar soluciones web. Por lo tanto, puede ser más difícil gestionar proyectos que combinan tecnología, experiencia digital y contenidos multicanales.

La empresa Aplyca está creando una nueva generación de portales web modernos que responde a todos los retos y desafíos aquí mencionados. Desde 2005 esta firma ha trabajado en la construcción de portales para empresas de energía y gas como el Grupo de Energía de Bogotá, Contugas, Vanti y TGI, entre otras.

Hoy en día, esta compañía está trabajando en la implementación de plataformas de experiencia digital para Terpel. Para conocer más y conversar sobre estos y otros proyectos es posible contactar con los profesionales de Aplyca a través de su página web.