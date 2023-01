Los beneficios de consumir la semilla de chía, según Fayle Chia Seeds Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Las pequeñas semillas de chía se extraen de la Salvia hispánica, una planta de la familia de la menta que se cultiva en el centro y el sur de México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Los Incas, Mayas y Aztecas cultivaban y consumían la planta hace miles de años. Hoy, debido a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y laxantes, se recomiendan para iniciar el camino hacia una vida saludable. La semilla es muy fácil de conseguir en supermercados y herbolarios. Fayle Chia Seeds es una tienda online que ofrece a las personas interesadas en cuidar su salud semillas de chía en cuatro presentaciones diferentes.

Un alimento saludable para incluir en el día a día En la actualidad, las semillas de chía se consideran uno de los alimentos más saludables que existen. ‘Chía’ es una palabra de origen maya que significa ‘fuerza’. Las semillas ofrecen ventajas cuando se consumen. Es un producto funcional, de fácil digestión y se puede utilizar en todas las comidas del día. Además, es una gran fuente de Omega-3 y de fibra, contienen calcio, manganeso, zinc, vitamina B3 (niacina), potasio, vitamina B1 (tiamina) y vitamina B2. Por otra parte, no contiene gluten, es apto para diabéticos, celiacos, intolerantes a la lactosa y vegetarianos. La chía tiene un alto contenido de minerales como el fósforo, el magnesio y proteínas muy importantes para el sistema óseo. Las semillas de chía aportan el 18 % de la cantidad diaria recomendada de calcio, por eso son excelentes para aquellas personas que no consumen productos lácteos.

La forma correcta de consumir semillas de chía La chía se recomienda a las personas que desean bajar de peso, quemar grasa o mantener su peso ideal. Las semillas producen la sensación de saciedad, regulan los niveles de azúcar en sangre y reducen la tendencia de padecer de enfermedades cardiovasculares. Si se suman a una dieta balanceada, optimizan el funcionamiento del sistema digestivo y excretor. El sabor de la semilla de chía es tan agradable que se puede mezclar con zumos, ensaladas, yogur, batidos y sopas. Aunque se trata de un producto natural y saludable, se usa solo como suplemento dietético y no para prevenir o curar enfermedades. A través de la página web de Fayle Chia Seeds se puede comprar este producto en cualquiera de las cuatro presentaciones que ofrecen. Para consumo personal, existen dos presentaciones en bolsas de 250 gramos o de 400 gramos. También disponen de cajas de 10 bolsas de 250 y 400 gramos para comercializar.

En definitiva, Fayle Chia Seeds ofrece semillas de chía en diferentes formatos al gusto del consumidor con el fin de aumentar la salud y bienestar del cliente.



