Bossh Hotels, despega por primera vez en Fitur 2023 como la propuesta ideal para mejorar la rentabilidad hotelera

viernes, 13 de enero de 2023, 15:55 h (CET) Novedosa, joven y enfocada a aquellos que buscan buen servicio y precio, Bossh! Hotels aterriza en Fitur para llamar la atención del turismo cultural y romántico en España Fitur, la principal feria del mundo del turismo, con más de 60.000 metros de exposición, es el principal escenario para presentar todas las novedades y destinos del mundo del turismo, entre ellas, la marca Bossh Hotels. Esta marca está enfocada a clientes que buscan buen servicio, por un buen precio, sin perder ni un ápice de la calidad.

El Grupo Bossh! Hotels nace en 2018 de la mano de Daniel García, propietario de varias unidades turísticas y con amplia experiencia en el mundo de la hotelería. Su cometido, buscar profesionales experimentados, pero frescos en ideas y actualizados, para crear una nueva marca turística que ponga en valor el saber hacer de "toda la vida", pero aderezado con las nuevas tecnologías.

De esta manera, se ofrece al asociado o propietario un servicio experto, siempre actualizado, que provoca en las unidades turísticas no sólo una mejora en su atención al huésped, sino un aumento en su rentabilidad.

Sin miedo a las nuevas tecnologías con su metodología "EASY TECH"

Son muchos los hoteleros en España que utilizan las nuevas tecnologías, pero muchos de ellos como una obligación. Es producto de frustración y, en la mayoría de los casos, no se escoge el software adecuado ni se utiliza como debería. Desde Bossh! Hotels, han creado una metodología que traslada al día a día del hotelero el software más usable y adaptable a su caso en particular.

Gracias a esta metodología, no se adapta el hotel al software sino todo lo contrario. Cada nuevo establecimiento Bossh! Hotels, cuenta con su propia página web, su gestor de reservas y su Channel Manager, pero siempre adaptado a las necesidades específicas de cada unidad. El departamento de informática de Bossh! Hotels, trabaja mano a mano con el de marketing y revenue management para aportar unos procedimientos, configuración y seguimiento personalizado a cada una de sus unidades acerca del uso de su tecnología.

La rentabilidad se encuentra en cada pequeño paso

Bossh! Hotels es principalmente conocido por la rentabilidad que consiguen desde el primer año de contrato, encontrándose actualmente en una media de más de un 39%. Aquellos que saben algo sobre inversiones, saben que no es poca cosa. Y es que su procedimiento de revenue management no se basa únicamente en jugar con los precios de las habitaciones o manejar los porcentajes con las agencias de internet, sino que va mucho más allá.

Analizando cada uno de los pequeños procesos y servicios de cada hotel, analizando desde los proveedores hasta la lavandería, o cómo la forma en la que los empleados se relacionan con los huéspedes, se crean protocolos que se trasladan a cambios y formaciones para que poco a poco se engrase la maquinaria del establecimiento. Se puede obtener, de esta forma, como se ha mencionado antes, rentabilidades que superan en muchos casos el 40% de lo que facturaba la unidad en momentos anteriores.

Asesoramiento experto y acompañamiento a cada paso

Cada uno de los departamentos de Bossh! Hotels: marketing, revenue management, informática, operaciones o administración, trabaja mano a mano y siempre de forma efectiva para asesorar a cada uno de sus establecimientos, siempre de la mano de un interlocutor experto que está siempre pendiente del día a día del hotel y sus diferentes problemáticas.

Esto no es un autoservicio desatendido, sino que el hotelero tiene a su disposición todo un equipo para atender velozmente cualquiera de sus consultas, siempre consciente de su caso y al día de toda su situación diaria, con la que se desarrolla una relación personal.

Hoteles, hostales y apartamentos turísticos en toda España

Cuando se busca un lugar donde, simple y llanamente, se trate al cliente como se merece, las unidades Bossh! Hotels son la respuesta. Con presencia en ciudades como la bellísima Málaga, Ourense, Marbella, Barcelona, Madrid o Santiago de Compostela, ofrecen un trato brillante por un precio justo.

Presencia en Fitur 2023

Si se quiere conocer de primera mano al equipo de Bossh! Hotels, estarán esperando en el stand 8A28 del pabellón 8 de Fitur, con parte de su equipo principal y algunas sorpresas y descuentos especiales para los que se acerquen al stand.

