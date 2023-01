¿Cómo cumplir todas las metas este 2023?, con Escuela Mediterránea de Psicología Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Aunque algunos se alegran por haber cumplido los objetivos planteados en 2022, esto dista de ser la realidad de la mayoría. Un estudio publicado por Forbes demuestra que solo el 8 % de la población es capaz de cumplir con sus metas. Para el resto, la frustración es la emoción predominante en esta temporada.

Teniendo en cuenta la problemática, Escuela Mediterránea de Psicología diseñó proyectos que ayudan a responder cómo cumplir las metas este 2023. Abarca programas como el curso de autoayuda para la mejora de las habilidades de liderazgo.

El coaching como disciplina permite plantear metas realistas y alcanzables Para saber cómo cumplir las metas este 2023 es necesario evaluar lo ocurrido en años anteriores. Los comportamientos, rutinas y patrones de pensamiento juegan un papel esencial a la hora de lograr un objetivo. En ocasiones, por no contar con las herramientas necesarias para adaptar la mente y sobreponerse a los estados de ánimo, muchas personas se estancan en sentimientos negativos que les impiden ejecutar sus planes motivados por circunstancias personales, cambios emocionales e incluso por cambios de estaciones y horarios a lo largo del año. Sin embargo, que el cumplir una meta dependa del estado de ánimo del individuo es precisamente uno de los factores que conlleva no ejecutarla.

En vista de ello, Escuela Mediterránea de Psicología presenta programas dinámicos que ayudan a cambiar la percepción y estrategia de los individuos para enfrentar la vida. La escuela está convencida de que cada persona puede no solo lograr sus metas personales, sino liderar a otros y ayudarles en sus procesos. Precisamente esto es lo que propone el Máster en Coaching, PNL, Liderazgo de Equipos y Toma de Decisiones.

La autoayuda es clave para mejorar las habilidades sociales, según Escuela Mediterránea de Psicología La sociedad ha enseñado durante décadas que pedir ayuda es de frágiles y que no hay nada mejor que mantener en privado las debilidades propias. Sin embargo, gracias a herramientas como el PNL, muchas personas han cobrado ánimo y fuerza para buscar ayuda y cumplir sus objetivos. Como resultado, se sienten capaces de tomar decisiones sensatas y ayudar a otros a superarse. El programa enseña a entender cómo el cerebro humano procesa y almacena información y cómo disciplinas como el coaching potencian las habilidades individuales.

Con este y otros programas, Escuela Mediterránea de Psicología provee herramientas eficientes para desarrollar las habilidades necesarias para dominar las emociones. Cabe destacar que estas habilidades resultan muy atractivas a la hora de buscar un trabajo, ya que cada día son más las empresas interesadas en tener dentro de sus equipos a personal capacitado para gestionar crisis, animar a sus compañeros y liderar los proyectos para una fructífera ejecución.

La falta de información y herramientas han sido determinantes para no cumplir los objetivos planteados cada año, pero a través de los cursos y programas de autoayuda de Escuela Mediterránea de Psicología, se obtiene lo necesario para saber cómo cumplir las metas este 2023.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.