viernes, 13 de enero de 2023, 08:29 h (CET) Al iniciar el año entre otras preguntas me han hecho una sobre la madurez. Madurez suena a algo completado, algo que ha llegado a un término adecuado. Si preguntamos a la RAE nos dirá que es el período de la vida en el que se ha alcanzado la plenitud. Pero cuando pensamos en el amor, cuando recapacitamos sobre el matrimonio, parece evidente que hay que seguir madurando siempre, o sea, perfeccionándolo constantemente. En el momento en que uno cree que ya ha llegado a la perfección se detiene, no empeña su vida en detalles nuevos, en sorprender, en mejorar.



Y es que el amor hay que cuidarlo siempre, quizá sobre todo cuando el matrimonio llega a los tres o cuatro años, ese tiempo en que ya se conocen los defectos del otro, en que humanamente podrían verse más dificultades que maravillas. Cuando se llevan tres o cuatro años de matrimonio y cuando son veinticinco o cincuenta. Hay que cuidar la ternura, el cariño, la pasión.

"Dedicar tiempos específicos al diálogo. No se trata de esperar a que surjan, sino de establecerlos y buscarlos. Cada pareja debe determinar el momento y la frecuencia de sus tiempos, sabiendo que son indispensables". O sea, no dar por hecho que surgirán. Un cierto orden en la vida matrimonial supone que hay momentos previstos para compartir las novedades, las dificultades, los problemillas de los hijos, los cansancios. Momentos para comprenderse, para animarse. Y esto cuando hay niños pequeños y cuando ya hay muchos años de vida en común.

