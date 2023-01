Tablets y ebooks económicos en Opirata Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La llegada de un nuevo año es el momento propicio para adquirir o renovar los equipos electrónicos que se usan para trabajar o entretenerse. Dos de los dispositivos que tienen una mayor demanda son los ebooks y las tablets que la gente suele buscar con los mejores precios del mercado.

En España, uno de los e-commerces más populares con este tipo de productos es Opirata. Debido a la creciente demanda de la temporada, los comercios suelen lanzar ofertas muy promocionadas. No obstante, no todas esas promociones cumplen con vender una tableta o un ebook barato al consumidor.

Identificar una oferta realmente competitiva Los representantes de la tienda virtual Opirata dicen que en la época navideña abundan las ofertas y muchas de ellas no son reales. Lo primero para saber si una oferta es real o no es conocer al vendedor, sobre todo si es un comercio en línea. Al indagar su trayectoria y su reputación se sabe si el precio es realmente una rebaja comparada con su costo habitual.

El otro paso es buscar en tiendas especializadas en el artículo que se va a comprar. Generalmente, los comercios enfocados en el segmento del producto suelen tener mejores precios que las tiendas genéricas. La razón es que consiguen mejores acuerdos con el mayorista o con las mismas fábricas.

Otras herramientas disponibles para agilizar el análisis son las rastreadoras de precios. Son programas informáticos que permiten saber cómo han evolucionado los precios de los productos en el mercado, sobre todo en los marketplaces.

Cómo comprar un ebook barato en Opirata Opirata es una tienda creada en el 2002 que 3 años después pasó su negocio exclusivamente al entorno digital a través de su e-commerce. Posee uno de los catálogos más amplios del país. En el mismo, los compradores pueden hallar los productos que buscan en diversas categorías.

Una de ellas es la de ebooks y tablets, que esta tienda virtual ofrece en diversos modelos y marcas que se adaptan a cada necesidad. Los consumidores pueden encontrar un ebook barato en tamaños de 6”, 7” o 7,8”. Para escoger el más económico y de mayor calidad en el segmento adecuado, Opirata recomienda primero definir el presupuesto disponible.

Con base en esta variable, se puede navegar por la tienda y comparar las características de cada uno de estos libros electrónicos. Aspectos como la batería, la conectividad wifi, la pantalla iluminada y su capacidad de memoria son aspectos que se deben medir.



