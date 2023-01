Sudaderas personalizadas para todos los deportes, de la mano de ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de enero de 2023, 10:33 h (CET)

Tras la pandemia del covid, muchas prácticas sociales y costumbres de la vida cotidiana se modificaron, siendo la movilidad la más visible. Estadisticamente, se comprobó que, tras la cuarentena, muchas personas han elegido las bicicletas y motocicletas como medio de transporte particular en la ciudad. El cambio era inevitable, ya que estos vehículos traen múltiples beneficios como una mayor agilidad, un menor gasto económico, y un mejor aporte para el medioambiente. Sin embargo, también fueron elegidos como pasatiempos o deportes.

De acuerdo con el reporte de Mercado Libre en 2021, el mayor incremento de ventas se dio en el sector de motos eléctricas, cuya búsqueda creció 145 % entre enero y mayo en relación con el mismo periodo del año anterior. A su vez, junto con este vehículo, también incrementó la demanda de accesorios complementarios, como las sudaderas personalizadas. En este camino, una de las tiendas más requeridas a nivel internacional en este sector es ADHESIVOSEMBARRADOS.

La oferta de ADHESIVOSEMBARRADOS Las tiendas de artículos relacionados con motocicletas han experimentado un importante auge tras la pandemia. No obstante, pocas tienen presencia internacional como ADHESIVOSEMBARRADOS, que ofrece más de 1500 productos tanto para vehículos tanto onroad como offroad. Su especialización es la venta y diseño gráficos de pegatinas, aunque también realiza prendas personalizadas para motos y ciclismo, y fabrica fundas de asientos con diseños pedidos por el cliente. Además, hoy en día se ha extendido a quads y karts.

Las mejores sudaderas personalizadas Uno de los productos estrellas del último tiempo de ADHESIVOSEMBARRADOS son las sudaderas personalizadas. No solo se utilizan para ir por carreteras sino también en entrenos. Hoy en día, es habitual observar grupos de pilotos que se desplazan juntos y lucen los mismos colores corporativos o los mismos logos de empresas patrocinadores. En este camino, ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece este artículo con capucha, con cuello redondo, o con cremallera al estilo chaqueta. A pesar de que cuenta con modelos prediseñados, los clientes pueden solicitar diseños desde cero. En tanto, pueden estar adaptadas para motocross o enduro.

Para realizar un pedido, la empresa pone a disposición un número de WhatsApp o un correo electrónico. El cliente podrá elegir uno de los modelos prediseñados o enviar una foto de cómo le gustaría que fuese la sudadera. Una vez que haya indicado claramente lo que quiere, la tienda procede a realizar el diseño y enviar su boceto en las próximas 48 horas. Si se confirma la fabricación, el piloto tendrá su artículo en la puerta de su casa transcurridas tres o cuatro semanas. Cabe destacar que, gracias al estímulo que significó el auge de las motos en los últimos años, ADHESIVOSEMBARRADOS realiza envíos en toda Europa.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.