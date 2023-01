Hogar y Más cuenta con un amplio catálogo de juguetes infantiles Emprendedores de Hoy

La Navidad y el Día de Reyes son las fechas del año por excelencia en la que los más pequeños esperan las últimas novedades en juguetes infantiles. Este 2022, como en los últimos tiempos, los juegos para niños más demandados por el público son aquellos que divierten y estimulan habilidades.

Una de las opciones más económicas para seleccionar las mejores referencias son las tiendas por departamentos. Este tipo de comercios tienen un stock muy variado y al manejar grandes volúmenes de mercancías pueden ofrecer mejores precios. Un ejemplo de ello en España es el e-commerce Hogar y Más.

Juegos infantiles que entretienen y desarrollan destrezas Hogar y Más es una tienda virtual que ha destacado en el mercado como un importante comercializador de artículos para la decoración. En su vitrina se pueden apreciar las últimas tendencias en objetos y accesorios para embellecer los distintos ambientes de la casa. Además, tiene todas las opciones posibles para que las personas puedan crear los estilos que deseen en cualquier espacio.

Sin embargo, para esta temporada ha puesto a disposición un stock de juegos infantiles elaborados con los mejores materiales para complacer las inquietudes de los niños. Estos juguetes no solo entretienen, sino que también están diseñados pedagógicamente para estimular las destrezas en los pequeños. Un ejemplo de ello son los puzzles de madera con distintas formas geométricas.

Los representantes de la tienda afirman que son artículos que permiten a los niños divertirse y, al mismo tiempo, familiarizarse con diversas formas y colores. También está el dominó infantil Wonderful, que da la posibilidad de desarrollar la lógica y la capacidad de relacionar figuras desde los primeros años. En esa misma línea está el set de vehículos y señales o el set de bloques de construcción.

La madera es el elemento principal La línea de juegos infantiles que vende la tienda Hogar y Más pertenece a Juguetes Natur, la cual se caracteriza por ser educativa y divertida. Además, sus juguetes están elaborados principalmente en madera y pintados con tintas no tóxicas en colores llamativos. Son agradables al tacto y diseñados para que los niños no pierdan el interés en ellos.

Por otro lado, los profesionales de la tienda comentan que esta línea tiene novedades exclusivas como el ábaco infantil multicolor o el tablero tipo puzzle de figuras geométricas. Por otro lado, disponen de la trona de madera o el carrito para muñecas, ambos elaborados totalmente en madera. Otros de los juegos infantiles que llaman la atención son el tren Encaja Piezas Multicolor o el cubo para encajar formas geométricas.

Esta tienda online dispone también de accesorios originales para el cuarto infantil, como los medidores infantiles de pared con formas de unicornio o gato. Asimismo, ofrece la mesa tipo bandeja elaborada en bambú o los cuadros decorativos con imágenes de veleros. Finalmente, cabe destacar que todos los artículos cuentan con atractivos descuentos que se pueden aprovechar esta temporada.



