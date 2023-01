Atos renueva su gama de servidores y lanza 3 nuevos modelos potentes y altamente eficientes, un hito clave para el negocio de la multinacional Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 16:08 h (CET) Atos lanza su nuevo servidor híbrido, el BullSequana SH impulsado por procesadores Intel® Xeon de 4ª generación, y dos nuevos servidores edge, el BullSequana EXR y el BullSequana EXD, para ayudar a las empresas a afrontar los retos de IA y analítica ante el enorme crecimiento de datos actual Se prevé que en 2025 se generen más de 180 Zettabytes de datos, pero la mayoría de las infraestructuras actuales no están diseñadas para soportar esta cantidad de datos. Además, el 63% de las organizaciones no colocan sus cargas de trabajo de misión crítica en nubes públicas, sino que confían en la computación híbrida para ejecutarlas en nubes privadas y servidores edge con el fin de hacer frente a cualquier riesgo potencial de seguridad.

En este contexto, Atos ha desarrollado tres nuevos servidores que ofrecen una flexibilidad extrema, seguridad integrada y una huella de carbono eficiente con una fuente de alimentación de titanio. Fabricados en la planta de Atos en Angers, estos nuevos servidores están equipados con las últimas tecnologías informáticas de mayor rendimiento de los socios tecnológicos estratégicos del Grupo, combinadas con placas base diseñadas por Atos y un embalaje ecoeficiente. El hardware permite ejecutar cualquier carga de trabajo y cualquier aplicación con la menor latencia y la mayor eficiencia. Los tres servidores incorporan seguridad basada en Atos Root of Trust y Atos Chain-of-Trust para garantizar el máximo nivel de seguridad de los datos en todo momento.

Como líder en descarbonización, Atos ha diseñado sus servidores para que tengan una huella de carbono eficiente mejorando en gran medida la densidad de computación, lo que permite una mejor consolidación y, en consecuencia, un menor consumo de energía y una huella más pequeña.

BullSequana SH, diseñado para cargas de trabajo de alto rendimiento en las instalaciones y en la nube pública

El servidor más reciente del Grupo es un acelerador de transformación digital que permite a los clientes ejecutar cargas de trabajo específicas que requieren grandes capacidades de computación, aplicaciones críticas para el negocio y aplicaciones in-memory como bases de datos y analítica (dispositivos totalmente certificados SAP HANA y TDI). También está diseñado para infraestructuras virtualizadas e hiperconvergentes, para computación híbrida y para fines de Inteligencia Artificial como deep learning y machine learning.

Basado en el procesador Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación, la última incorporación a la gama BullSequana S puede escalar en un incremento de 2 sockets hasta 32 sockets actuando como un único servidor, ofreciendo a sus clientes una escalabilidad sin sobre-aprovisionamiento y haciendo más eficiente el uso del software sin aumentar la energía ni la huella.

Los clientes también se beneficiarán de un tiempo de respuesta más rápido a la demanda empresarial gracias al soporte de memoria DDR5 para aplicaciones exigentes y a una mayor memoria por sistema con Intel® Optane™ Persistent Memory serie 300.

La nueva serie BullSequana EX, para una IA fiable desde el edge hasta la nube

Algunos conjuntos de datos son demasiado grandes o críticos para la empresa como para trasladarlos a la nube. Una plataforma edge-to-cloud ofrece la máxima disponibilidad y la mínima latencia para activos de datos complejos y voluminosos. Los nuevos servidores BullSequana EX de Atos potenciarán los casos de uso de visión por ordenador de próxima generación, como la inferencia de IA para gafas inteligentes, realidad virtual y aumentada, gestión inteligente de cambios de escena y mucho más.

La gama BullSequana EX cuenta con dos diseños para hacer frente a los retos de las cargas de trabajo del edge al centro de datos, ambos optimizados para la inferencia de IA de próxima generación. El BullSequana EXD se basa en un equipo edge con opción de montaje en bastidor, y el BullSequana EXR es un centro de datos edge que también puede utilizarse para infraestructura hiperconvergente para el BullSequana EXR.

Con CPU intercambiables (incluido el procesador Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación) y GPU NVIDIA que van desde la GPU NVIDIA A2 Tensor Core hasta la GPU NVIDIA L40, ambos servidores ofrecen una flexibilidad sin precedentes. Los clientes pueden crear e implantar una gran variedad de aplicaciones de alto rendimiento y sensibles a la latencia (visión por ordenador, RV, etc.), así como ejecutar cargas de trabajo hiperconvergentes en el centro de datos edge con BullSequana EXR.

Esta oferta ha sido diseñada para estar optimizada para 5G y conectividad, así como totalmente adaptada para cargas de trabajo MEC, 5G core y VRAN.

Emmanuel Le Roux, SVP, Group SVP Global Head of Advanced Computing & AI, Atos, comentó: "Estamos encantados de presentar hoy nuestra próxima generación de servidores empresariales y edge; se trata de un hito clave para el negocio informático de Atos, ya que nuestra gama de servidores se ha renovado por completo, junto con el lanzamiento el año pasado del BullSequana XH3000. Hemos aprovechado nuestra reconocida experiencia en fabricación e I+D para desarrollar la próxima generación de nuestras líneas de servidores edge & business computing con el fin de ayudar a nuestros clientes a afrontar los retos del rápido crecimiento de los datos, la seguridad y la soberanía".

