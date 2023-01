Estos serán los profesionales tecnológicos más demandados en 2023 Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 14:11 h (CET) Las necesidades digitales de las empresas impulsarán el crecimiento de la demanda de perfiles como Digital Product Designer UX Researcher, UI Designer, Specialist Data Cloud y especialistas en ciberseguridad, según The Valley Según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), el empleo de especialistas digitales ha crecido en Europa un 50% en diez años, haciendo llegar el número de profesionales TIC hasta los 9 millones, una cifra que ayudará a la Unión Europea a conseguir su objetivo de contratar a 20 millones de estos profesionales para 2030. Esto llevará a una alta demanda de especialistas digitales, cuya formación será clave en el proceso de transformación digital de las empresas y que se ha convertido en un factor imprescindible para cubrir los que serán los puestos más solicitados en el sector tecnológico durante 2023.

Una formación especializada es esencial para satisfacer la demanda de nuevos profesionales tecnológicos y digitales. El crecimiento del sector tecnológico ha provocado una importante creación de empleo para estos perfiles especializados y la UE estima que el 45% de los empleos estarán relacionados con el ámbito digital. Como consecuencia, se espera que el porcentaje de especialistas TIC europeos que tengan una formación avanzada aumente durante la próxima década. Sin embargo, en la actualidad continúa siendo inferior a la demanda lo que genera una gran competencia entre las empresas para conseguir atraer el talento más preparado. Y todo ello, pese a que existe el problema del paro juvenil, que creció en 2022, empeorando 1,1 puntos y aumentando la brecha con el resto de la Unión Europea, como muestran los datos de Eurostat.

En este sentido, los expertos de The Valley aseguran que también es fundamental que los programas se ajusten a la demanda de las empresas y que cubran las últimas tendencias, de manera que los profesionales puedan desarrollarse positivamente y adaptarse a las nuevas necesidades de sus puestos de trabajo. Asimismo, han identificado aquellos perfiles que serán altamente demandados en este 2023 por empresas que busquen seguir el ritmo de las nuevas tecnologías e innovaciones, por lo que especializarse en estas áreas que están en auge puede ser una solución para muchos jóvenes.

Data Scientist o Specialist Data Cloud. Contar con un especialista en Data Cloud es fundamental para desarrollar proyectos en la nube y ser capaces de optimizar el almacenamiento de información y su rendimiento de una manera segura y que se ajuste a las normativas de protección de datos. El Cloud Computing es un mercado que no ha dejado de crecer en los últimos años ya que se ha convertido en una herramienta clave para la transformación digital de las empresas y en los años siguientes seguirá siendo un mercado en alza que generará numerosos puestos de trabajo dentro del sector tecnológico.

Digital Product Designer Las novedades tecnológicas permiten simplificar procesos y también generar productos digitales más intuitivos y atractivos, para ello es imprescindible contar con profesionales especializados en mejorar la experiencia de usuario como los Digital Product Designers que combinan el diseño con habilidades y conocimientos de UX. Mejorar la experiencia de usuario y diseñar y crear productos innovadores y atractivos tiene una influencia directa en el crecimiento de las ventas, es por eso, que esta es una de las posiciones más buscadas por las empresas, que ven en estos perfiles una herramienta clave para incrementar su negocio. Entre los perfiles más buscados también se encuentran UX Researcher y UI Designer , que forman equipos dedicados a estas funciones y cuyo trabajo siempre va de la mano.

Especialistas en ciberseguridad Un punto necesario para las empresas en los años siguientes será invertir en herramientas de ciberseguridad y contar con profesionales que cuenten con la formación adecuada para sacarles el máximo rendimiento. En los últimos años, el número de ciberataques ha crecido considerablemente, por lo que los perfiles técnicos especializados en ciberseguridad serán muy demandados, y un claro ejemplo es que el Gobierno de España se ha propuesto aumentar el número de especialistas en ciberseguridad en cerca de 20.000 hasta 2025 al ver la creciente necesidad de estos profesionales por parte de las empresas. A este conflicto por el talento tecnológico y la escasez de profesionales también se suma la tendencia laboral de los jóvenes de cambiar a menudo de trabajo y profesión, lo cual supone para las empresas un desafío que deben atenuar mediante la creación de un ambiente empresarial positivo y flexible, que permita conseguir la fidelización de los jóvenes en su puesto de trabajo.

