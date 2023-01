8 de cada 10 españoles creen que esta cuesta de enero será la peor de la última década Comunicae

jueves, 12 de enero de 2023, 13:15 h (CET) Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por Ofertia, la plataforma web y móvil de información de compras locales de Mediapost, sobre la llamada cuesta de enero. Más de 4 de cada 10 españoles asegura que no comprarán en esta campaña de rebajas debido a la situación económica, y solo un 15% reconoce que el contexto inflacionista no afectará a sus compras. Preguntados acerca del Tercer Paquete de Medidas Anticrisis del Gobierno, solo el 11% de los españoles lo aprueba Tras el fin de las celebraciones navideñas, comienza la llamada ‘cuesta de enero’, que este año se presenta más complicada para las familias españolas debido al contexto de inflación que se vive. Según Ofertia, la plataforma web y móvil de información de compras locales de Mediapost, un 82% de los españoles considera que esta será la peor ‘cuesta de enero’ de los últimos diez años en cuanto a precios.

Por el contrario, el 3% de los españoles es optimista respecto a este periodo del año, y cree que será la mejor ‘cuesta de enero’ de la última década mientras que un 16% piensa que será igual o mejor que la de otros años.

En este sentido, para tratar de aliviar el coste que supone para los españoles afrontar el mes de enero, como cada año por estas fechas, arranca la campaña de rebajas. Pero, al contrario que en años anteriores, parece que las ofertas no terminan de convencer a los consumidores. Así, según el estudio realizado por Ofertia, más de 4 de cada 10 españoles aseguran que no comprarán en estas rebajas, y el 36% afirma que gastará menos en comparación con años anteriores.

Sin embargo, el 15% de los españoles reconoce que la actual situación económica no afectará a sus hábitos de compra en las rebajas respecto a otros años y se dejará tentar por las ofertas de estas semanas.

Los españoles suspenden el Paquete de Medidas Anticrisis del Gobierno

Antes de despedir el 2022, el Gobierno anunció el Tercer Paquete de Medidas Anticrisis con el objetivo de paliar la situación inflacionista durante los primeros meses de este nuevo año. Entre esas medidas se incluían ayudas directas a las rentas más bajas, la eliminación o reducción del IVA en alimentos básicos o regulación del precio del alquiler, entre otras. Sin embargo, estas propuestas no parecen haber convencido a los españoles. Así, más de 7 de cada 10 consumidores consideran que estas medidas son muy insuficientes o insuficientes.

Por el contrario, según el estudio realizado por Ofertia, el 11% de los españoles califica de buenas o muy buenas las medidas adoptadas por el Gobierno.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.